به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی با اشاره به افزایش ۶۵۰ هزار مترمکعبی حجم آب پشت سد در پی بارش‌های فروردین‌ماه افزود: این سد سال گذشته تنها ۱۵۹ هزار مترمکعب آبگیری داشت و با وجود افزایش اخیر، میزان پرشدگی آن به حدود ۳.۵ درصد می رسد.

وی درباره ویژگی‌های این سازه اظهار کرد: سد مخزنی هرات به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین سد استان یزد، پس از آغاز مطالعات در سال ۱۳۶۹ و شروع عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۸، سرانجام در پاییز ۱۴۰۳ افتتاح و آبگیری آن آغاز شد.

محجوبی با بیان اینکه هدف از اجرای این سد مهار سیلاب، تأمین مطمئن حقابه کشاورزی و صنعت منطقه و ایجاد ظرفیت‌های گردشگری است، افزود: این سد خاکی با هسته رسی، ۵۰۵ متر طول تاج و ۵۵ متر ارتفاع داشته و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به خشکسالی‌های پیاپی استان تأکید کرد: با وجود بارندگی اخیر، حجم آب سد بسیار کمتر از حد مطلوب است و کمبود بارش همچنان چالشی جدی برای منابع آبی استان به شمار می‌آید.