۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بارندگی‌ها، تنها سد استان یزد را از کم آبی نجات نداد

یزد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: با وجود بارندگی‌های اخیر، سد مخزنی هرات، همچنان در وضعیت کم‌حجمی قرار دارد و فقط حدود ۸۰۰ هزار مترمکعب از ظرفیت ۲۳ میلیون مترمکعبی آن پر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی با اشاره به افزایش ۶۵۰ هزار مترمکعبی حجم آب پشت سد در پی بارش‌های فروردین‌ماه افزود: این سد سال گذشته تنها ۱۵۹ هزار مترمکعب آبگیری داشت و با وجود افزایش اخیر، میزان پرشدگی آن به حدود ۳.۵ درصد می رسد.

وی درباره ویژگی‌های این سازه اظهار کرد: سد مخزنی هرات به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین سد استان یزد، پس از آغاز مطالعات در سال ۱۳۶۹ و شروع عملیات اجرایی در سال ۱۳۸۸، سرانجام در پاییز ۱۴۰۳ افتتاح و آبگیری آن آغاز شد.

محجوبی با بیان اینکه هدف از اجرای این سد مهار سیلاب، تأمین مطمئن حقابه کشاورزی و صنعت منطقه و ایجاد ظرفیت‌های گردشگری است، افزود: این سد خاکی با هسته رسی، ۵۰۵ متر طول تاج و ۵۵ متر ارتفاع داشته و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به خشکسالی‌های پیاپی استان تأکید کرد: با وجود بارندگی اخیر، حجم آب سد بسیار کمتر از حد مطلوب است و کمبود بارش همچنان چالشی جدی برای منابع آبی استان به شمار می‌آید.

کد مطلب 6811885

