به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحیمدل گفت: در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان که به ریاست معاون امور زیربنایی و هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور دستگاه‌های متولی محیط زیستی برگزار شد، تصمیم بسیار خوبی مبنی بر ایجاد محلی تخصصی برای دفن و امحای پسماندهای صنعتی به وسعت ۸۵ هکتار در جاده طبس گرفته شد که عملیات اجرایی احداث آن از پایان مرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

وی با بیان این که گاهاً تخلیه انواع پسماندهای صنعتی در گوشه و کنار شهر یزد باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی می‌شد، این اقدام را گامی موثر و مفید برای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، همچنین حفظ سلامت محیط شهری و شهروندان عنوان کرد.

رحیمدل افزود: امحای پسماندهای صنعتی در قانون مدیریت پسماند، به عهده تولید کننده و با نظارت اداره کل حفظ محیط زیست استان است و مدیریت این موضوع نیاز به نظارت سختگیرانه تمام دستگاه‌های متولی می‌باشد.

معاون شهردار یزد اظهار داشت: اجرای این طرح در فازهای مختلفی تعریف شده که در مرحله اول شامل ایجاد زیرساخت‌های آب، برق و مسیرهای دسترسی است و در مرحله تکمیلی، بر اساس کار کارشناسی و علمی- تخصصی، لندفیل احداث خواهد شد.