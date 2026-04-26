دولت حامی مدیران میدانی است؛ نقش کلیدی فرمانداران

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و مسئولان گرمسار در فرمانداری این شهرستان اعلام کرد: رویکرد دولت، حمایت از مدیران میدانی و تلاشگر در استان‌ها و شهرستان‌ها بوده و رئیس‌جمهور همواره بر پیگیری مستمر امور مردم و حل مسائل در سطح استانی و شهرستانی تأکید دارد.

وی با اشاره به نقش مهم فرمانداران در پیشبرد امور اجرایی افزود: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، نقش کلیدی در هماهنگی دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردمی و اجرای سیاست‌های دولت دارند و لازم است با تعامل و هم‌افزایی بیشتر، روند خدمت‌رسانی به مردم تسریع شود.

علی همتی فرماندار شهرستان گرمسار نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت نظارت و بازرسی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اظهار کرد: تعامل و همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی با نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه تسریع در حل مسائل و ارتقای کارآمدی نظام اداری را فراهم کند.

وی با ارائه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در شهرستان گرمسار افزود: رویکرد مجموعه مدیریتی شهرستان، پیگیری دقیق مطالبات مردمی، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و تلاش برای بهبود روند ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف است.