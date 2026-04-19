به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب یکشنبه در جلسه شورای فنی گرمسار در محل دفتر خود به پیگیری مستمر پروژه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: نقش این اقدام در توسعه گرمسار خود را نشان می‌دهد.

وی از دستگاه های اجرایی خواست تا برای رفع موانع موجود تلاش کنند و بیان داشت: احصا و رفع مشکلات منجر به بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان می شود.

فرماندار گرمسار خواستار تلاش دو برابری و حداکثری دستگاه ها برای حل مشکلات مردم شد و افزود: تحقق این مهم نیازمند هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است.

همتی دستگاه ها را به استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشبرد امور گرمسار دعوت کرد و اظهار داشت: اثر این اقدام منتهی به تسریع فرآیند توسعه در شهرستان می‌شود.

وی دستگاه‌ها را به نظارت دقیق بر پروژه‌ها و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت مکلف کرد و افزود: انتظار می رود تا مدیران موانع و مشکلات را احصا و برای حل آن ها برنامه ریزی مناسب انجام دهند.