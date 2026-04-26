آزادی ۳۵۵ زندانی در گلستان با کمک خیرین در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی گفت: یکی از برکات نظام قضایی ایران، توجه همزمان به زندانیان و خانوادههای آنان، بهویژه در حوزه توانمندسازی، اشتغال و حمایتهای فرهنگی است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در سالهای اخیر افزود: در کنار برنامههای بازاجتماعی کردن زندانیان، توجه ویژهای به خانوادههای آنان شده و حمایت از نخبگان دانشآموزی و دانشجویی این خانوادهها، از جمله اقدامات ارزشمند در این حوزه است.
وی با اشاره به تجلیل از ۱۰ نفر فرزنداننخبه مددجویان زندان های استان در مراسم امروز گفت: این دختران در حوزههای علمی، ورزشی و فرهنگی موفقیت کسب کردهاند، که این موفقیتها در شرایط سخت، شایسته تحسین است.
وی افزود: هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ دانش آموز و دانشجو از فرزندان زندانیان تحت پوشش خدمات حمایتی انجمن حمایت از خانواده های زندانیان قرار دارند و علاوه بر بررسی وضعیت آموزشی آنان، کمک هزینه تحصیلی هم به آنان پرداخت می شود.
آسیابی تأکید کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش و توانمندسازی فرزندان زندانیان، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد و دستگاه قضایی آمادگی دارد در حوزه اشتغال و حمایت از خانوادهها، همکاریهای بیشتری انجام دهد.
آسیابی در ادامه به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با مشارکت خیرین، ۳۵۵ زندانی جرایم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده بازگشتند.
آسیابی با قدردانی از نقش خیرین و گذشت شکات، گفت: مجموع بدهی این افراد حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن با گذشت شکات و مابقی با آورده مددجویان و حمایتهای مردمی تأمین شد.
وی ادامه داد: سهم کمکهای خیرین در این زمینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان بود.
آسیابی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۹ مددجو از محکومان مالی و غیرعمد با کمکهای ستاد دیه و خیران، آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری گلستان، گفت: توزیع بستههای معیشتی، کمکهزینه تحصیلی، حمایتهای درمانی، تأمین لوازم ضروری زندگی و کمک به تأمین مسکن، بخشی از خدمات ارائهشده به خانواده زندانیان در سال گذشته بوده است.
نظر شما