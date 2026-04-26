  1. استانها
  2. گلستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

آزادی ۳۵۵ زندانی در گلستان با کمک خیرین در سال ۱۴۰۴

گرگان-رئیس کل دادگستری گلستان از آزادی ۳۵۵ زندانی در گلستان با کمک خیرین طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی گفت: یکی از برکات نظام قضایی ایران، توجه هم‌زمان به زندانیان و خانواده‌های آنان، به‌ویژه در حوزه توانمندسازی، اشتغال و حمایت‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر افزود: در کنار برنامه‌های بازاجتماعی کردن زندانیان، توجه ویژه‌ای به خانواده‌های آنان شده و حمایت از نخبگان دانش‌آموزی و دانشجویی این خانواده‌ها، از جمله اقدامات ارزشمند در این حوزه است.

وی با اشاره به تجلیل از ۱۰ نفر فرزندان‌نخبه مددجویان زندان های استان در مراسم امروز گفت: این دختران در حوزه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی موفقیت کسب کرده‌اند، که این موفقیت‌ها در شرایط سخت، شایسته تحسین است.

وی افزود: هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ دانش آموز و دانشجو از فرزندان زندانیان تحت پوشش خدمات حمایتی انجمن حمایت از خانواده های زندانیان قرار دارند و علاوه بر بررسی وضعیت آموزشی آنان، کمک هزینه تحصیلی هم به آنان پرداخت می شود.

آسیابی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و توانمندسازی فرزندان زندانیان، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و دستگاه قضایی آمادگی دارد در حوزه اشتغال و حمایت از خانواده‌ها، همکاری‌های بیشتری انجام دهد.

آسیابی در ادامه به اقدامات حمایتی دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با مشارکت خیرین، ۳۵۵ زندانی جرایم غیرعمد و مالی به آغوش خانواده بازگشتند.

آسیابی با قدردانی از نقش خیرین و گذشت شکات، گفت: مجموع بدهی این افراد حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن با گذشت شکات و مابقی با آورده مددجویان و حمایت‌های مردمی تأمین شد.

وی ادامه داد: سهم کمک‌های خیرین در این زمینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان بود.

آسیابی افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۹ مددجو از محکومان مالی و غیرعمد با کمکهای ستاد دیه و خیران، آزاد شده اند.

رئیس کل دادگستری گلستان، گفت: توزیع بسته‌های معیشتی، کمک‌هزینه تحصیلی، حمایت‌های درمانی، تأمین لوازم ضروری زندگی و کمک به تأمین مسکن، بخشی از خدمات ارائه‌شده به خانواده زندانیان در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 6812012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها