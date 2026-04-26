از سرگیری اجراهای ۳ نمایش در تئاتر شهر از هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، فصل جدید اجراهای سه نمایش «وی لا» به کارگردانی سیروس همتی، «چهل گیس» سیروس کهوری نژاد و «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری از هفته جاری در تالارهای چهارسو و سایه مجموعه تئاترشهر آغاز می شوند. این در حالی است که در تالارقشقایی و کارگاه نمایش هم ۲ نمایش«زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن و «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری به اجراهای خود ادامه می‌دهند.

در تالار سایه نمایش «کانگوری ژاپنی» به نویسندگی علیرضا آرا، پوپک رحیمی و ژان میشل ریب ، کارگردانی مسعود میرطاهری و بازی (به ترتیب ورود) حامد اسماعیلی، مائده شهوازیان، معین پورموسوی، علیرضا رشیدی، پریسا فصیح، محمد مازندرانی از روز یکشنبه ششم اردیبهشت ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزارتومان فصل جدید اجراهای خود از سر می‌گیرد.

نمایش «وی لا» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی و بازی (به ترتیب حروف الفبا) علی برجی، مسعود ترابی، بیتا عالمی، نگین عبادی، افشین غیاثی، آروشا غیاثی، مریم کاظمی، معصومه محمدی، طیبه نیک‌آزاد، آساره هداوند، سیروس همتی، نگار همتی و بهار همتی از روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ساعت ۲۰ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار چهارسو میزبان علاقه مندان تئاتر است.

«چهل گیس» عنوان دیگر نمایش تالار چهارسو به نویسندگی محمد چرم‌شیر و کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد است که از روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ساعت ۱۸ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان با بازی سیروس کهوری نژاد، کیانا نامدار، حمید رمضانی، زهره محمودی ، هیوا پورشفیقی، محدثه امیریان، سید محمد حسین صالحی، رضا بهنامی، نگار شهبازی ،نیلوفر زمانی ، بهنام زرستونیا، مریم بابایی، مرضیه دهقانپور، باریتا حاجی پناه، سیمین زاهد زمانی، صحیفه رنگرز، صبا حسن پور،راضیه اسماعیلی، نرگس درخواه، محمد ترابی و محمد مهدی نهتانی روی صحنه می‌رود.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به نویسندگی نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر، کارگردانی سید جواد روشن و بازی (به ترتیب ورود) خیام وقار کاشانی، الهه شه پرست و وحید نفر هم از روز سوم اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی آغاز کرده، در این هفته هم ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان صحنه می‌رود.

در کارگاه نمایش نیز نمایش «بیست و چهار» به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری و بازی امیر جوادی، رومینا بختیاری، مرتضی یعقوب‌پور، علیرضا بهرامی، محمدعلی سهامی، محمدعلی تقی‌زاده، امیرمحمد ملکی و حسین شکری نیز که از روز چهارم اردیبهشت روی صحنه رفته بود، در هفته جاری نیز ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان پذیرای علاقه‌مندان است.