۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

دیدار سرپرست فدراسیون ناشنوایان با رئیس فدراسیون جودو

دیدار سرپرست فدراسیون ناشنوایان با رئیس فدراسیون جودو

سرپرست فدراسیون ناشنوایان و کم‌شنوایان ایران با رئیس فدراسیون جودو دیدار و درباره تعاملات دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون ناشنوایان و کم‌شنوایان ایران، امروز (یکشنبه، ششم اردیبهشت‌ماه) به همراه سعید سرخه دبیرکل فدراسیون، محمدرضا لویی مقدم رئیس انجمن ناشنوایان و کم‌شنوایان، محمدحسن مجلسی و امیر پوراسفندیار با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلیدیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست پیمان ترکاشوند دبیرکل فدراسیون جودو نیز حضور داشت.

دیدار سرپرست فدراسیون ناشنوایان با رئیس فدراسیون جودو

طرفین در این دیدار ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، بر تبادل تجربیات فنی، ارتقا و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای حضور ورزشکاران ناشنوا در رشته جودو تأکید کردند.

این دیدار با هدف توسعه تعامل میان دو فدراسیون و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در حوزه ورزش ناشنوایان انجام شد.

    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تعامل یعنی همین . اعزام سه جودوکار فدراسیون جودو به رقابتهای بین المللی .
      • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        همه با هم زیر بیرق فدراسیون ناموفق جودو .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها