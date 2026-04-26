دیدار سرپرست فدراسیون ناشنوایان با رئیس فدراسیون جودو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون ناشنوایان و کمشنوایان ایران، امروز (یکشنبه، ششم اردیبهشتماه) به همراه سعید سرخه دبیرکل فدراسیون، محمدرضا لویی مقدم رئیس انجمن ناشنوایان و کمشنوایان، محمدحسن مجلسی و امیر پوراسفندیار با حضور در فدراسیون جودو با آرش میراسماعیلیدیدار و گفتوگو کرد. در این نشست پیمان ترکاشوند دبیرکل فدراسیون جودو نیز حضور داشت.
طرفین در این دیدار ضمن بررسی زمینههای همکاری مشترک، بر تبادل تجربیات فنی، ارتقا و فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای حضور ورزشکاران ناشنوا در رشته جودو تأکید کردند.
این دیدار با هدف توسعه تعامل میان دو فدراسیون و بهرهمندی از ظرفیتهای موجود در حوزه ورزش ناشنوایان انجام شد.
