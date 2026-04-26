۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

پیرمرد ۷۰ ساله در کاشان غرق شد

پیرمرد ۷۰ ساله در کاشان غرق شد

کاشان - رئیس سازمان آتش نشانی کاشان گفت: پیرمرد ۷۰ ساله از اتباع در اثر حادثه‌ای در استخر ذخیره آب کشاورزی روستای چنار غرق شد.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز یکشنبه یک مورد حادثه غریق در ساعت ۱۴:۳۴ به ستاد فرماندهی عملیات سازمان اعلام شد.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، پنج نیروی عملیاتی به همراه دو دستگاه خودروی نجات از ایستگاه ۶ به محل حادثه در جاده مشهد اردهال، روستای چنار اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی پس از حضور در محل و مدیریت عملیات، پیکر پیرمرد غرق‌شده را توسط تیم غواصی سازمان از آب خارج و به عوامل سازمان دارالسلام تحویل دادند.

وی گفت: با توجه به شروع فصل گرما و افزایش استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی، سازمان آتش‌نشانی از شهروندان و کشاورزان درخواست می‌کند از نزدیک شدن، شنا کردن و یا توقف در حاشیه این استخرها خودداری کنند. این استخرها به دلیل دیواره‌های لغزنده، عمق نامشخص و نبود تجهیزات ایمنی، بسیار خطرناک بوده و حتی برای افراد مسلط به شنا نیز حادثه‌آفرین هستند.

محتشمیان افزود: همچنین توصیه می‌شود مالکان مزارع نسبت به نصب علائم هشداردهنده و ایمن‌سازی اطراف استخرها اقدام کنند.

کد مطلب 6812101

