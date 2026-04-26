رحمانی: بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی جدیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به تمایل کشور ترکیه برای گسترش روابط تجاری با ایران، افزود: کشور ترکیه، آذربایجانغربی را شاهراه اتصال به آسیا و چین دانسته و ضروری است طرح جامع مرز بازرگان و سایر مبادی مرزی استان، متناسب با جایگاه منطقهای اجرا و بسترهای لازم برای بهرهبرداری اقتصادی حداکثری فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر بهرهگیری از موقعیت راهبردی این استان در توسعه مناسبات بینالمللی، خواستار تسریع در اجرای طرح جامع پایانههای مرزی شد.
وی همچنین با نقد عملکرد برخی نهادهای مالی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توسعهای، خاطرنشان کرد: بانکهای عامل استان باید در پرداخت تسهیلات مربوط به مسکن، ازدواج، سرمایهگذاری و بهویژه اجرای مصوبات سفر ریاستجمهوری، با جدیت و شتاب بیشتری عمل کنند تا مطالبات مردمی و نیازهای بخش تولید در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
استاندار آذربایجانغربی به ظرفیتهای مغفول صنعتی در سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید آرد در استان حدود سه برابر نیاز داخلی است و باید با برنامهریزی دقیق، از این پتانسیل تولیدی برای ارزآوری و تقویت اقتصاد منطقه بهدرستی استفاده شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیارات اجرایی، اضافه کرد: دستگاههای دولتی و بخش خصوصی باید استعلام از مرکز را به حداقل رسانده و فرآیند تصمیمگیریها را در داخل استان نهایی کنند.
وی حمایت از تشکلها و انجمنهای تولیدی و صنعتی را ضروری دانست و افزود: با میدان دادن به بخش غیردولتی، مسیر افزایش تولید و توسعه همهجانبه هموار خواهد شد.
