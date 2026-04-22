۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

پذیرش هزار نفر از افراد آسیب‌دیده اجتماعی در مراکز «یاور شهر»

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از پذیرش و ساماندهی یک هزار نفر از افراد آسیب‌دیده اجتماعی در مراکز کاهش آسیب «یاور شهر» در جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر استمرار خدمات‌رسانی این سازمان در شرایط سخت و بحرانی اظهار داشت: شهرداری تهران به شکلی ویژه و بدون وقفه، اقدامات حمایتی خود را در ایام اخیر دنبال کرده است، به‌طوری که در این مدت، یک هزار نفر از آسیب‌دیدگان اجتماعی جهت بهره‌مندی از خدمات مراقبتی و بهداشتی در مراکز آموزشی، تربیتی و درمانی «یاور شهر» پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به هوشیاری و آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی افزود: هدف اصلی از این ساماندهی، صیانت از افراد بی‌سرپناه و آسیب‌دیده در برابر خطرات احتمالی و جلوگیری از رهاشدگی این افراد در سطح معابر شهری در شرایط حساس کنونی است.

رحمانی در ادامه به تلاش شبانه‌روزی مددکاران اجتماعی شهر اشاره کرد و گفت: با تلاش مددکاران گشت فوریت‌های اجتماعی، این سازمان در سه شیفت کاری و به صورت ۲۴ ساعته نسبت به شناسایی، جذب و انتقال آسیب‌دیدگان به مراکز امن اقدام کرده است. برنامه‌های مددکاری و حمایت‌های بهداشتی و تغذیه‌ای نیز به صورت ویژه برای تمامی پذیرش‌شدگان در مراکز یاور شهر در حال اجراست تا هیچ‌گونه خللی در مسیر بازگشت این افراد به چرخه سلامت جامعه ایجاد نشود.

