رحمانی: سپاه به نماد اقتدار و مقاومت ملت ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آورده است.دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور تدبیر حکیمانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب و پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که در طول حیات پربرکت خود، همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها، امنیت و عزت ایران اسلامی ایستاده است.

سپاه پاسداران در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، به‌ویژه در دوران های دفاع مقدس و نیز در حوادث و تهدیدات گوناگون، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده ایفا کرده و با تکیه بر ایمان، اخلاص و روحیه جهادی، به نماد اقتدار و مقاومت ملت ایران تبدیل شده است.

در جنگ تحمیلی سوم نیز این نهاد انقلابی با حضور هوشمندانه، مقتدرانه و فداکارانه خود، بار دیگر جلوه‌هایی ماندگار از ایثار، شجاعت و وفاداری به میهن و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشته است. بی‌تردید، رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های پاسداران سرافراز در این عرصه، برگ زرینی در تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.

در این میان، یاد و خاطره شهدای والامقام سپاه و دیگر شهدای گرانقدر در جنگ تحمیلی سوم، که با نثار جان خویش امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند، همواره در ذهن و دل ملت قدرشناس ایران زنده و جاودان خواهد ماند. این شهیدان، اسوه‌های بی‌بدیل ایثار و الگوهای ماندگار برای نسل‌های آینده هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت نام و یاد قائد امت رهبر شهیدمان، از مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه فرماندهان، پاسداران و خانواده‌های معظم آنان در استان آذربایجان‌غربی صمیمانه قدردانی نموده و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

امید است با تداوم روحیه انقلابی و همبستگی ملی، شاهد پیروزی نهایی، پیشرفت، امنیت پایدار و سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیز باشیم.