  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

رحمانی: پروژه‌های ریلی آذربایجان غربی تسریع می یابد

ارومیه - استاندار آذربایجان غربی بر تسریع پروژه های ریلی استان در راستای توسعه شاهراه ارتباطی ایران به اروپا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر شنبه با جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران و علیرضا سلیمانی مدیرکل راه‌آهن آذربایجان در پایانه مرزی بازرگان با اشاره به پیش‌بینی بودجه از محل درآمدهای گمرکی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه، گفت: تسریع پروژه‌های ریلی، مکمل پایانه زمینی بازرگان و سامانه نوین ایکس‌ری شهید باکری خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران نیز ضمن بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی مرزهای شمال‌غرب، بر آمادگی این شرکت برای روان‌سازی جابه‌جایی کالاهای استراتژیک و ارتقای سهم ریل در تبادلات مرزی تأکید کرد.

در این دیدار که در راستای مصوبات دو روز اخیر مبنی بر تبدیل منطقه آزاد ماکو به هاب تأمین کالاهای اساسی کشور برگزار شد، بر تقویت حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال ریلی گسترده به شبکه راه‌آهن ترکیه تأکید شد.

این رایزنی‌ها بخشی از نقشه راه جدید آذربایجان‌غربی برای کاهش ترافیک جاده‌ای، کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و تثبیت استان به عنوان شاهراه اصلی ترانزیت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6811134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها