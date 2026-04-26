به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیبزاده عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: آغاز برداشت گندم در آبادان گامی مهم در مسیر تقویت امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی در منطقه به شمار میرود.
وی افزود: در کنار برنامههای تولید، ارتقای دانش فنی بهرهبرداران نیز در دستور کار قرار دارد و در همین راستا دوره آموزشی با موضوع شناسایی و مبارزه با آفت کرم میوه خوار خرما برای نخلداران برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان ادامه داد: در این دوره آموزشی، کارشناسان جهاد کشاورزی مباحثی از جمله تشخیص بهموقع آفت، روشهای مبارزه شیمیایی و علائم خسارت را به شرکتکنندگان آموزش دادند.
وی با تأکید بر اهمیت بیمه در بخش کشاورزی توضیح داد: بیمه تنه نخیلات بهعنوان یک پشتوانه حمایتی برای نخلداران و تضمینکننده امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد و در همین راستا دوره آموزشی ترویجی برای معرفی مزایا و تسهیل فرآیند بیمه برگزار شده است.
شهیبزاده گفت: همچنین با هدف رصد دقیق سطح زیرکشت، نوع محصول و هویتبخشی به تولیدات کشاورزی، دوره آموزشی شناسنامهدار کردن باغات برگزار شد.
وی بیان کرد: اجرای این طرح زمینه ارائه خدمات حمایتی، تسهیلات بانکی و پوشش بیمهای مؤثرتر برای محصولات کشاورزی را فراهم میکند.
نظر شما