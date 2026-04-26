۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

در پاسخ به گزافه‌گویی جدید ترامپ؛

سقاب اصفهانی: به ازای هر یک چاه نفت؛ ۴ چاه نفت را بمباران می‌کنیم

معاون رئیس جمهور در پاسخ به ترامپ با انتشار پستی نوشت: اگر هر بخشی از زیرساختهای ما آسیب ببیند، تضمین می‌کنیم که چهار برابر به همان زیرساخت در کشورهای مورد حمایت آمریکا خسارت وارد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به گزافه‌گویی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: ما به هر اقدام جنگی پاسخ میدهیم. اگر آنطور که ترامپ ادعا کرده هر بخشی از زیرساختهای ما از جمله چاه‌های نفت در نتیجه محاصره آسیب ببیند، تضمین می کنیم که چهار برابر آن به همان زیرساخت در کشورهایی که از متجاوز حمایت می کنند خسارت وارد خواهد شد.

وی در ادامه پست خود با مورد تمسخر قرار دادن رئیس جمهور آمریکا نوشت: ریاضی ما متفاوت است: ۱ چاه نفت=۴ چاه نفت.

