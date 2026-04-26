به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر و روز معلم، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر اهرم با حضور مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرهنگیان، کارگران و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

فرماندار تنگستان عصر یکشنبه در این آئین ضمن تبریک ایام گرامیداشت مقام معلم و هفته کار و کارگر، در سخنانی بیان کرد : هفته کار و کارگر و روز معلم، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از قشرهای پرتلاش و تأثیرگذار جامعه است ، معلمان با تربیت نسلی آگاه و متعهد، و کارگران با کار و تولید، هر دو در مسیر اعتلای کشور گام برمی‌دارند.



وی با اشاره به نام و یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب افزود: شهدا برای اعتلای ایران اسلامی و دفاع از میهن عزیزمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند؛ آنان نماد عزت و کرامت ملت ایران هستند و هر لحظه یادشان، الهام‌بخش خدمت صادقانه به مردم است.



سلیمانی خاطرنشان کرد:امروز وظیفه ما ادامه دادن راه شهداست، و این‌کار تنها با خدمتگزاری بی‌منت وصادقانه به مردم ممکن خواهد بود و اگر هر مسئول و کارمند خود را خدمت‌گزار مردم بداند، کشور از برکت این روح ایثار و مجاهدت شهدا بهره‌مند خواهد شد.



در این آیین، شرکت‌کنندگان با نثار شاخه‌های گل و قرائت فاتحه، تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند و بر ادامه مسیر خدمت و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی تأکید کردند.