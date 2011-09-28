یادواره 200 شهید کارگر اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مدیر کل تعاون کار و امور رفاهی استان اردبیل از کارگران به عنوان قشر خاص زحمتکش یاد کرد و اظهار کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر از اهمیت زیادی برخوردار است تا بدین طریق از قشر کارگر جامعه نیز نام برده شود.

مسعود منوری زحمات قشر کارگر را در رونق اقتصاد و صنعت استان مهم ارزیابی کرد و افزود: کارگران در دین اسلام و نظام اسلامی ایران جایگاه ویژه ای دارند و نقش ارزنده آنان در دوران دفاع مقدس بر همه افراد جامعه روشن است.

وی خواستار رفع برخی از مشکلات موجود قشر کارگر شد و افزود: خدمت به به کارگران نوعی جهاد است و به این روش امکان پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه فراهم می شود.

این مسئول با تاکید برانتقال ارزشهای دفاع مقدس در جامعه عنوان کرد: همه ما نسبت به تحقق آرمانهای شهدا و انقلاب وظایفی داریم که در سایه ارزش نهادن به اقشار زحمتکش و عمل به فرامین ولایت رهبری به دست می آید.

همچنین در مراسمی جداگانه یادواره شهدای ورزشکار استان در محل نمایشگاه رزمی فرهنگی دفاع مقدس اردبیل برگزار شد.

یادواره شهدای پایگاه شهید سادات بزگوشی، 302 شهید شهرستان گرمی از سایر مراسمهای بزرگداشت مقام شهدا به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در اردبیل بود.

مداحی، شعرخوانی و ذکر مصیبت شهدای کربلا و دفاع مقدس از جمله برنامه های اجرا شده در این یادواره ها بود.