درمان همه مجروحان جنگ رمضان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال‌الدین امیری در سخنانی، اظهار داشت: مدیریت کشور در جنگ به‌طوری بود که مردم خیلی از جاهایی از آن جنگ را حس نکردند از جمله در حوزه سلامت کشور.

وی گفت: در نظام سلامت روند ارائه خدمات به مردم و مجروحین روال عادی خود را در جنگ طی می‌کرد که این از تعالی و پویایی نظام سلامت کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: در لرستان در جنگ هیچ مجروحی برای درمان به خارج از استان اعزام نشد و پذیرش بیماران خارج از استان را داشتیم با تیم جراحی خوبی که در لرستان داریم.

امیری، بیان داشت: در حوزه بهداشت مراقبت‌های لازم از مادران، کودکان و گروه‌های سنی به طور روتین انجام شد.

وی با بیان اینکه پرداختی‌های خوبی به پرسنلی در حین جنگ انجام شد، عنوان کرد: تهدید و آسیب به زیر ساخت‌ها از جمله مراکز درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و بهداشتی توسط دشمن، از ضعف و ناتوانی دشمن و جنگ با سلامت مردم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: دولت، مردم و مجموع نظام در جنگ نمره قبولی گرفتند.

امیری با تأکید بر اینکه به‌عنوان رئیس دانشگاه و خادم مردم، به دنبال فراهم‌کردن شرایط آرام برای مردم و پرسنل هستیم، افزود: مردم ما مردم سربلند و سرافرازی هستند و ما هم با توان خود در کنار آنها هستیم.

وی گفت: استفاده از ظرفیت‌ها و تمرین در بحران ما در جنگ قوی‌تر خواهد کرد.