به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بر اهمیت تحلیل رسانه‌ای و اطلاعاتی در فضای مجازی و شناخت دقیق مخاطب تأکید کرد و افزود: جنگ امروز ماهیتی عقیدتی دارد و تجربه‌های تاریخی نقش مهمی در موفقیت اقدامات رسانه‌ای و سایبری دارند.

جنگ عقیدتی و اهمیت شناخت مخاطب

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و جنگ دوازده روزه، اظهار کرد: اطلاعات به دست آمده از شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این جنگ ماهیتی عقیدتی داشته و شناخت مخاطب نقش تعیین‌کننده دارد.

مسئول مجمع فعالان فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: توجه به باور و انگیزه افراد حاضر در میدان، تأثیر مستقیم بر تحولات اجتماعی و رسانه‌ای دارد.

وی تأکید کرد: قشرهای مختلف جامعه، به‌ویژه زنان و جوانان، می‌توانند نقش محوری در شکل‌گیری تحولات داشته باشند و توجه به این واقعیت برای مدیریت رسانه‌ای ضروری است.

نفوذ دشمنان در حوزه اقتصادی و فناوری

محمدی در بخش دیگری از نشست، به نفوذ دشمنان در حوزه اقتصادی، فناوری و سیاست اشاره کرد و با مثال تلگرام و نسخه‌های غیررسمی، تهدیدهای سایبری و اطلاعاتی را جدی دانست.

وی گفت: دشمن با ابزارهای ساده در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده و مقابله با آن نیازمند آگاهی و توجه به فرهنگ و اعتقادات است.

ضرورت قانونگذاری و حفاظت از نوجوانان

مسئول مجمع فعالان فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت نظارت و قانونگذاری دقیق در فضای مجازی تأکید کرد و هشدار داد که نبود قوانین کارآمد، کاربران به‌ویژه نوجوانان را در معرض آسیب‌های روانی و رسانه‌ای قرار داده است.

وی افزود: ما در یک جنگ نامتقارن رسانه‌ای هستیم و کاربران اغلب تنها دایره محدود فالوورهای خود را می‌بینند.

محمدی همچنین به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: ورود افراد زیر ۱۸ سال به کافی‌نت‌ها در انگلیس ممنوع است و تصاویر دستکاری شده در کانادا باید علامت مشخص داشته باشند.

شبکه‌های ایمانی و همکاری اجتماعی

وی بر اهمیت ایجاد شبکه‌های ایمانی و همکاری در جامعه تأکید کرد و گفت: اگر یک شبکه ایمانی شکل بگیرد، حتی فعالیت‌های کوچک می‌تواند تأثیرگذاری عظیم داشته باشد.

محمدی با ذکر تجربه‌های نظامی و امنیتی افزود: اعتماد و همیاری میان اعضای جامعه می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ اجتماعی، فرهنگی و دفاعی منجر شود و این تجربه‌ها باید در سطح جامعه تحلیل شود.