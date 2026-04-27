صادرات از مرز مهران طی فروردین ماه ۱۰۰ درصد افزایش یافت

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد چشمگیر و بی‌سابقه صادرات از مرز بین‌المللی مهران در فروردین ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، بیش از ۲۴۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶۰ میلیون دلار از این مرز صادر شده است.

وی ادامه داد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

کمری با اشاره به تردد روزانه حدود ۶۰۰ کامیون خروجی از مرز مهران به مقصد کشور عراق، این مرز را بندرگاهی در دل خشکی توصیف کرد که در این ایام و با وجود چالش‌های منطقه‌ای، فعالیت شبانه‌روزی خود را حفظ کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ جریان صادرات و جلوگیری از رسوب کالاها، اظهار داشت: فعالیت ما همیشه مستمر بوده و ارتباطمان قطع نشده است. در دوران جنگ نیز تلاش کردیم تا چرخ زندگی مردم و همچنین چرخه اقتصادی کشور بچرخد و کالاهای ایرانی به دست مصرف‌کنندگان عراقی برسد.

مدیرکل گمرکات استان ایلام به استقبال تجار عراقی از محصولات با کیفیت ایرانی اشاره کرد و گفت: عراقی‌ها از کیفیت بالای کالاهای ایرانی، به ویژه محصولات کشاورزی، تمجید می‌کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده عمده کالاهای صادراتی در فروردین ماه ۱۴۰۵ شامل محصولات کشاورزی، کاشی و سرامیک، کلینکر، سنگ ساختمانی، ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف، ماهی زنده و میلگرد بوده است.

کمری اضافه کرد: این ارقام نشان‌دهنده تنوع و کیفیت بالای محصولات صادراتی ایران است که توانسته جایگاه خود را در بازار عراق تثبیت کند.

وی افزود: این موفقیت در حالی حاصل شده که مرز مهران شاهد تردد کامیون‌هایی از سراسر کشور بوده و رونق صادرات در این مرز، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد منطقه و کشور است.