  1. استانها
  2. اصفهان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل

 کاشان - احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به‌منظور خنثی‌سازی مواد منفجره و مهمات به‌جامانده از حملات آمریکایی صهیونی، عملیات انفجار کنترل‌شده در محدوده این شهرستان انجام می‌شود.

بر این اساس، از ساعت ۹ تا ۱۶ مورخ دوشنبه ۷ اردیبهشت‌ماه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در آران و بیدگل وجود دارد.

لذا از شهروندان محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن یا حرکت به سمت محل‌هایی که صدای انفجار از آن‌ها شنیده می‌شود، خودداری کنند.

همچنین تأکید می‌شود این صداها صرفاً ناشی از عملیات کنترل‌شده و ایمن‌سازی مهمات بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 6812418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها