قصه مردمی که با دعا نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در جنگ تحمیلی سوم تصویری را مدام مشاهده می‌کنیم؛ والدینی که به همراه کودکان خود در خیابان‌ها و میدان‌ها حضور داشته و آن‌ها را تشویق می‌کنند تا در شعاردادن و پرچم‌گردانی نقش‌آفرینی کنند. در این میدان‌داری‌ها بارها پیش آمده که مردم نماز استغاثه به امام زمان(عج) خوانده‌اند و در همه دعاهایشان از خداوند کمک خواسته‌اند تا ایرانی‌ها در جنگ پیروز شوند. در این میان، کودکان صرفا تماشاگر نبوده‌اند و آن‌ها نیز دست‌های کوچک‌شان را بالا برده و دعا کرده‌اند: اما با زبان خود.

شاید برای فرزند شما این سؤال پیش بیاید که چرا دعا می‌کنیم و چه اثری دارد؟ آیا واقعا با دعاکردن و استغاثه مشکلات‌مان حل می‌شود؟ آیا واقعا این دعاهایی که زیر موشک و بمب انجام می‌شدند می‌توانند راه میان‌بری باشند برای رسیدن ما به کمک خداوند؟

اگر به‌عنوان والدین یا یک بزرگ‌سال با چنین سؤال‌هایی مواجه شدید از کتاب‌ها کمک بگیرید. در وهله اول قرآن کریم بهترین پاسخ‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ زیرا قصه پیامبران و مردمی که در طول تاریخ زندگی کرده‌اند نمونه‌ای مناسب برای پاسخ‌دادن به این سؤال‌هاست؛ اما برای اینکه کارتان ساده‌تر شود، نویسندگان کودک و نوجوان قصه‌های قرآنی را به داستان‌هایی برای مطالعه کودکان و نوجوانان تبدیل کرده و آن‌ها را در دسترس شما قرار داده‌اند.

یکی از این کتاب‌ها «حتماً برمی‌گردد» نوشته علّیه محقق با تصویرگری ربابه قاسمی است که انتشارات محیی آن را برای کودکان هفت تا دوازده سال منتشر کرده است. داستان این کتاب به زمان حضرت یونس (ع) برمی‌گردد. حضرت یونس نبی یکی از پیامبران الهی است که سال‌ها تلاش کرد مردم شهر محل زندگی‌اش را به یکتاپرستی دعوت کند اما آن‌ها به حرف پیامبر خدا گوش نمی‌دادند و راه درست را انتخاب نمی‌کردند؛ تا اینکه پیامبر از هدایت آن‌ها ناامید شد و از خداوند خواست این مردم را تنبیه کند و عذابی برای آن‌ها بفرستد. او قومش را تنها گذاشت و از آن سرزمین رفت.

اما مردم با دیدن نشانه‌های عذاب خدا به تکاپو افتادند و احساس خطر کردند. آن‌ها خواستند کاری کنند تا نظر حضرت یونس(ع) و خداوند را تغییر دهند. چه کاری؟ دعا و استغاثه. نویسنده در ادامه داستان و تصویرگر با تصاویری که ساخته است تلاش کرده‌اند راه‌حل رفع این عذاب و تأثیر و نتیجه آن را به‌خوبی به مخاطبان که کودکان هستند نشان دهند تا به اندازه سطح درک و فهم خود، برداشت درستی از محتوا و درون‌مایه کتاب داشته باشند.

کتاب «حتماً برمی‌گردد» در بخش ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش کشور بررسی و تأیید شده است و به این دلیل، والدین می‌توانند با اطمینان به سالم‌بودن محتوا و تصاویر آن، از کتاب برای کودکان خود استفاده کنند.

این اثر که در 32 صفحه مصور رنگی تهیه و تولید شده است، مفاهیم ارزشمند و مهمی همچون خداپرستی و راه و رسم درست زندگی را به کودکان می‌آموزد. کتاب «حتماً برمی‌گردد» که به چاپ یازدهم رسیده، علاوه‌بر مفاهیمی که ذکر شد، در معرفی قصه پیامبران الهی به کودکان نیز می‌تواند مؤثر باشد و به شناخت دینی آن‌ها کمک کند.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

ابر بزرگ جلوی خورشید را گرفت و تمام آسمان را پوشاند. آسمان تاریکِ تاریک شد و باد شدیدی شروع شد. هرکس با ترس به سمتی از بیابان می‌دوید. صدای زوزه‌ی ترسناکی در آسمان شنیده شد و طوفان به راه افتاد. اِریحا با تمام توان می‌دوید و از خدای یونس کمک می‌خواست: «خدای مهربان! ما را ببخش که یونس را ناراحت کردیم. خدایا! باور کن من او را خیلی دوست داشتم.»