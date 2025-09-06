آداب اخلاقی، شرط ورود به مسیر مهدویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دعا و استغاثه برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) عصر شنبه به همت مؤسسه طلیعه عطر مشکات و طبق سنت هر هفته، با حضور جمعی پرشور از دوستداران امامت و ولایت در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) شهر همدان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین احمد طالبی، استاد حوزه علمیه، با بیان اینکه آداب اخلاقی شرط حضور در مسیر مهدویت است، اظهار کرد: کسی که آداب اخلاقی را برای خود یا دیگران رعایت نکند، نمیتواند در مسیر مهدویت قرار گیرد. رفتار و کردار یاران امام باید به گونهای باشد که موجب افتخار و سربلندی شود. در این صورت دعای “اللهم عجل لولیک الفرج” به اجابت نزدیکتر خواهد بود.
وی با اشاره به سه مرحله استغاثه عملی، قلبی و زبانی افزود: هر سه مرحله باید توأمان اجرا شود. استغاثه فقط گفتن با زبان نیست، بلکه باید از عمق جان و قلب برخیزد و در عمل تجلی یابد. اگر این سه بخش کامل صورت گیرد، میتواند در فرایند ظهور مؤثر باشد.
حجتالاسلام طالبی گفت: برای رسیدن به استغاثه واقعی، ابتدا باید چهار رابطه اصلی را اصلاح کنیم؛ رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با دیگران و رابطه با محیط زندگی. داشتن زبان، قلب و چشم آلوده مانع استجابت دعا و استغاثه است و باید این موانع را از میان برداشت.
وی با یادآوری نمونههایی تاریخی از قرآن کریم همچون استغاثه بنیاسرائیل برای بازگشت حضرت موسی (ع) و دعای حضرت یونس (ع) در شکم ماهی، تأکید کرد: استغاثه عملی، استمرار و هزینهدادن در راه ایمان شرط تحقق وعده الهی است. اگر مردم بخواهند از مقصران غیبت نباشند، باید بکوشند در صف مؤثران امر ظهور قرار گیرند.
این استاد حوزه استان همدان با اشاره به شخصیت ابوجعفر محمدبننعمان الاحول از شاگردان برجسته امام صادق (ع)، بیان کرد: باید رفتار و گفتار ما به گونهای باشد که منتظران ظهور را مشتاق آمدن امام زمان کند، نه اینکه مانع و دلسردکننده باشد.
