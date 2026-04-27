صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۳۰ هزار تن برنج

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تعیین تکلیف و ترخیص اقلام وارداتی به ویژه کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان مرکز استان برای هفتاد و سومین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

در این بازدید که معاون اقتصاد مقاومتی دادگستری هرمزگان و مسئولین ادارات گمرک و بنادر و دریانوردی نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری هرمزگان و هیأت همراه در یکی از محوطه‌ها و انبارهای برنج حاضر شدند و از روند تخلیه و بارگیری این کالای اساسی که در حال انجام است بازدید کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین پس از استماع گزارشات مسئولان مربوطه به منظور تسریع در فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای اساسی دستورات لازم را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در حاشیه این بازدید، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۳۰ هزار تن برنج وارداتی و بیش از ۳۵ هزار تن روغن در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس موجود است که دستورات ویژه‌ای در خصوص تعیین تکلیف و ترخیص فوری آنها صادر شده است.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه با همکاری و پیگیری ویژه و مدیریت جدی استاندار هرمزگان در دوره چهل روزه جنگ رمضان، بیش از ۲ هزار تن کالای اساسی از بندر شهید رجایی بندرعباس ترخیص شد و هم اکنون نیز روند تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی به نحو مطلوب در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان بر اساس توصیه‌های مکرر ریاست قوه قضاییه که حتی در روز جاری نیز مجدداً از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفت، ضمن مساعدت به دولت در حوزه‌های مختلف، از تجّار و بازرگانان برای تأمین مایحتاج عمومی به صورت جدی و مستمر حمایت خواهد کرد.