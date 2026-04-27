آغاز تولید برق در سد جیرفت هم‌ زمان با فصل کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عادلی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شروع فصل گرم سال و ضرورت تأمین نیازهای آبی بخش کشاورزی و زیست‌محیطی پایین‌دست سد جیرفت و در راستای کمک به پایداری شبکه سراسری برق کشور، یکی از واحدهای نیروگاه برق‌آبی سد جیرفت از یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، وارد مدار تولید شد.



وی افزود: این اقدام با هدف پاسخگویی به نیازهای کشاورزان، حفاظت از محیط زیست و همچنین جبران افت ولتاژ احتمالی در انتهای خطوط شبکه سراسری برق کشور صورت می‌گیرد.

مدیر بهره‌برداری از سد و نیروگاه برق‌آبی جیرفت تصریح کرد: این واحد نیروگاهی به مدت ۳۶ ساعت در هفته، با توان تولید ۱۱ مگاوات ساعت، در مدار قرار خواهد گرفت و این عملیات تا پایان شهریور ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.