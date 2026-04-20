۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

هدف گذاری برای ورود به مدار ۶۵۰ مگاوت انرژی خورشیدی در کرمان

هدف گذاری برای ورود به مدار ۶۵۰ مگاوت انرژی خورشیدی در کرمان

کرمان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از هدف‌ گذاری این استان برای ورود ۶۵۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی در سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌، صبح دوشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۲۱ با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، انرژی خورشیدی اولویت اصلی استان کرمان است و در سال جاری برای تحقق ۶۵۰ مگاوات ظرفیت جدید تعهد داریم.

وی با اشاره به عملکرد استان کرمان در حوزه انرژی خورشیدی در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶ مگاوات وارد مدار شد، در حالی که امسال هدف‌گذاری ما چندین برابر شده و لازم است همه دستگاه‌ها برای تحقق این ظرفیت همکاری کنند.

ذاکری‌ هرندی، با یادآوری اینکه یکی از سه نیروگاه بزرگ تولید برق کشور در کرمان قرار دارد، تأکید کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین مناسبی برای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: زمین‌هایی که برای ایجاد نیروگاه خورشیدی سال‌ها بدون اقدام رها شده‌اند، باید ابطال و به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شوند.

کد مطلب 6806045

