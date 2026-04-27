به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری صبح دوشنبه در نشست بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی در حوزه رصد اشتغال استان اظهار کرد: در این جلسه عملکرد سال ۱۴۰۴ دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای برنامه‌های اشتغال و میزان تحقق تعهدات ثبت‌شده در سامانه رصد مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ هزار و ۱۹۵ طرح کسب‌وکار در آذربایجان شرقی به ثبت رسیده که نشان‌دهنده تحقق ۷۳ درصدی برنامه کمی اشتغال استان است.

غفاری با اشاره به ثبت طرح‌های فراتر از تعهدات تعیین‌شده تصریح کرد: در این مدت ۵ هزار و ۵۳۸ طرح کسب‌وکار نیز افزون بر برنامه پیش‌بینی‌شده ثبت شده که بیانگر ظرفیت بالای استان در حوزه کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین از ارائه برنامه کمی اشتغال سال ۱۴۰۵ توسط دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در این نشست روند اجرای برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فرصت‌های شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات هدایت ظرفیت‌های موجود به سمت ایجاد طرح‌های کسب‌وکار جدید، تقویت کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار در استان است.