تخصیص ۶۷ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز یکشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی مراغه گفت: با مصوبه‌ای که دولت به تازگی صادر کرده کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون تشریفات گمرکی و به آسانی وارد خواهد شد.

وی هدف از این مصوبه را تسریع و تسهیل در ورود کالاهای ضروری به کشور دانست.

پرنیان افزود: به خاطر شرایط جنگی، فعالان اقتصادی می‌توانند با حداقل تشریفات اداری، کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات را وارد کنند.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت:تمامی کالاها و مایحتاج عمومی مورد نیاز برای استان تامین و ذخیره سازی شده است.

پرنیان از تخصیص ۶۷ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی در استان خبر داد.

وی افزود: برای جبران خسارت ۱۰۰ واحد صنعتی از محل تسهیلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پرونده حمایت تشکیل شده است.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت:در این بازدید مشکلات چهار واحد صنعتی کلان شهرستان مراغه در خصوص تسهیلات، تامین مواد اولیه و مشکلات گمرکی برای صادرات بررسی شد.