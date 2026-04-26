  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

تخصیص ۶۷ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی

مراغه- مدیر کل صمت آذربایجان شرقی از تخصیص ۶۷ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز یکشنبه در بازدید از واحدهای صنعتی مراغه گفت: با مصوبه‌ای که دولت به تازگی صادر کرده کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون تشریفات گمرکی و به آسانی وارد خواهد شد.

وی هدف از این مصوبه را تسریع و تسهیل در ورود کالاهای ضروری به کشور دانست.

پرنیان افزود: به خاطر شرایط جنگی، فعالان اقتصادی می‌توانند با حداقل تشریفات اداری، کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات را وارد کنند.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت:تمامی کالاها و مایحتاج عمومی مورد نیاز برای استان تامین و ذخیره سازی شده است.

پرنیان از تخصیص ۶۷ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی در استان خبر داد.

وی افزود: برای جبران خسارت ۱۰۰ واحد صنعتی از محل تسهیلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پرونده حمایت تشکیل شده است.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی گفت:در این بازدید مشکلات چهار واحد صنعتی کلان شهرستان مراغه در خصوص تسهیلات، تامین مواد اولیه و مشکلات گمرکی برای صادرات بررسی شد.

کد مطلب 6811301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها