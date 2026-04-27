به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در یادداشتی اختصاصی درباره ایران نوشت و برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرد.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«تنگه هرمز نگین درخشان ایران است و هیچ بیگانه‌ای حق تعرض و خدشه به خاک پاک و ارزش‌های والای این بخش از جغرافیای ایران اسلامی را ندارد. جمهوری اسلامی ایران و مردم ولایتمدار، همواره پاسدار صیانت از سرزمین و منافع ملی بوده‌اند و اجازه نخواهند داد توطئه‌ها و ادعاهای بی‌پایه، خللی در امنیت و آرامش جامعه ایجاد کند.

اظهارات و تهدیدهای پوچ و خیالبافانه ترامپ طمعکار، کوچک‌ترین تأثیری بر اتحاد، همبستگی و اراده استوار مردم ایران زمین ندارد. ملت ایران در آزمون‌های سخت، اینبار یکپارچه‌تر از همیشه ایستاده و با اتکای به ایمان، مسئولیت‌پذیری و قدرت بازدارندگی، پاسخ خود را در میدانِ عمل خواهد داد.



در همین راستا، جان‌فدایان ایران اسلامی ضمن اعلام آمادگی کامل، از هرگونه اقدام متجاوزانه، با صلابت و هوشیاری جلوگیری خواهند کرد. آمادگی نیروهای مردمی برای دفاع از خاک و ناموس این سرزمین، امری ریشه ای و ماندگار است و بر پایه توان، انگیزه و اراده جمعی شکل گرفته است.

ما برای دفاع، حفظ تمامیت ارضی و پاسداری از مرزها و نقاط حساس خاک ایران پهناورمان، آماده حضور قاطع و عملیاتی در همه عرصه‌ها هستیم؛ زیرا امنیت کشور خط قرمز ما و پاسداری از آن وظیفه‌ای مشترک و غیرقابل‌مذاکره است. جان‌فدایان ایران اسلامی آماده اجرای هر نوع سکانس ویتنامی برای متجاوزان هستند. من هم یک جان‌فدا هستم، بسم الله.»