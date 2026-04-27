  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

من یک جان‌فدا هستم؛ تنگه هرمز نگین درخشان ایران

احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در یادداشتی با اشاره به اتحاد و همبستگی مردم گفت که آماده دفاع از کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی تهیه‌کننده سینما در یادداشتی اختصاصی درباره ایران نوشت و برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کرد.

متن یادداشت وی بدین شرح است:

«تنگه هرمز نگین درخشان ایران است و هیچ بیگانه‌ای حق تعرض و خدشه به خاک پاک و ارزش‌های والای این بخش از جغرافیای ایران اسلامی را ندارد. جمهوری اسلامی ایران و مردم ولایتمدار، همواره پاسدار صیانت از سرزمین و منافع ملی بوده‌اند و اجازه نخواهند داد توطئه‌ها و ادعاهای بی‌پایه، خللی در امنیت و آرامش جامعه ایجاد کند.

اظهارات و تهدیدهای پوچ و خیالبافانه ترامپ طمعکار، کوچک‌ترین تأثیری بر اتحاد، همبستگی و اراده استوار مردم ایران زمین ندارد. ملت ایران در آزمون‌های سخت، اینبار یکپارچه‌تر از همیشه ایستاده و با اتکای به ایمان، مسئولیت‌پذیری و قدرت بازدارندگی، پاسخ خود را در میدانِ عمل خواهد داد.

در همین راستا، جان‌فدایان ایران اسلامی ضمن اعلام آمادگی کامل، از هرگونه اقدام متجاوزانه، با صلابت و هوشیاری جلوگیری خواهند کرد. آمادگی نیروهای مردمی برای دفاع از خاک و ناموس این سرزمین، امری ریشه ای و ماندگار است و بر پایه توان، انگیزه و اراده جمعی شکل گرفته است.

ما برای دفاع، حفظ تمامیت ارضی و پاسداری از مرزها و نقاط حساس خاک ایران پهناورمان، آماده حضور قاطع و عملیاتی در همه عرصه‌ها هستیم؛ زیرا امنیت کشور خط قرمز ما و پاسداری از آن وظیفه‌ای مشترک و غیرقابل‌مذاکره است. جان‌فدایان ایران اسلامی آماده اجرای هر نوع سکانس ویتنامی برای متجاوزان هستند. من هم یک جان‌فدا هستم، بسم الله.»

کد مطلب 6812600
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بیش از۳۰میلیون جانفدای ایرانی،بزرگترین قدرت نظامی جهان راتشکیل داده وآماده است مانندتیری درقلب دشمنان وطن فرو رود

    پربازدیدها

    پربحث‌ها