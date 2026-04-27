تدوین ۹۰ ویژه برنامه بزرگداشت هفته معلم در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی ضمن تبریک فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت ماه روز معلم اظهارکرد: ۹۰ عنوان برنامه به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در این استان با رویکرد تکریمی - مقاومتی پیش بینی و برنامه‌ریزی شده‌است.

وی با اشاره به اینکه در جامعه انسانی اساسی ترین کار تعلیم و تربیت است و کسی که این رسالت را به دوش می کشد معلم است، خاطرنشان کرد: کار معلمی به هرگونه تلاشی که برای هدایت تکامل و تعلیم و آموزش انسان صورت می گیرد، اطلاق می شود که در دوران جنگ تحمیلی این رسالت سنگین با نگاه جهادی محسوس تر است.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته معلم از روز ۱۲ اردیبهشت ماه با نواختن زنگ سپاس در بستر شبکه شاد مدارس استان البرز آغاز می شود، خاطرنشان کرد: برای فرهنگیان استان البرز تقدیر نامه روز معلم به امضای استاندار البرز صادر می شود.

شعبانی تجلیل ازمعلمان نمونه استانی و پیشکسوتان فرهنگی، گلباران مزار شهدا و شرکت فرهنگیان در نماز جمعه، تجدید میثاق معلمان با رهبر معظم انقلاب و تولید محتوای تربیتی و فرهنگی با رویکرد مقاومتی و جهادی از برنامه های بزرگداشت هفته معلم در مدارس استان البرز هستند.