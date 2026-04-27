۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

خسارت ۳۰ میلیارد تومانی مدارس استثنایی در جنگ تحمیلی سوم

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، میزان خسارات مدارس استثنایی در پی حملات دشمن صهیونی- آمریکایی به کشور را حدود ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به کشورمان یکی از ادارات دچار آسیب شده است، به برآورد مالی آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: حدود ۳۰ میلیارد تومان به ساختمان‌های مدارس استثنایی کشور خسارت وارد شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه برای مدارس آسیب‌دیده، مدارس معین جایگزین در نظر گرفته شده است، ادامه داد: طبق دستور وزیر آموزش و پرورش، پیگیری‌های لازم با سازمان نوسازی در حال انجام است تا مدارس قابل بازسازی تعمیر و در غیر اینصورت، مدارس معین در نظر گرفته شوند.

قاسمی اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم، هیچ معلم و دانش آموز استثنایی شهید نشده‌اند.

    • صادق IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      خدا لعنت کنه آمریکاواسرائیل جنایتکار را که هر قساوت وبیرحمی رابرمردم وکودکان ایرانی روا داشتندوبه مدارس وبیمارستانهاهم رحم نکردند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها