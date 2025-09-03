  1. استانها
۲۴۰۰ واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید در کشور افتتاح می شود

کرمان- معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از افتتاح بیش از ۲۴۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان از تغییرات اساسی در ساختار دانشگاه فرهنگیان و جذب حدود ۸۰ هزار معلم جدید خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۸۶۰ نفر به استان کرمان اختصاص خواهد یافت.

وی پروژه مهر را یک استراتژی ملی و مسئولیت همگانی دانست و افزود: بیش از ۲۴۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور برای سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شود.

قاسمی، با اشاره به رشد چشمگیر ۵۰۰ درصدی بودجه نوسازی مدارس ادامه داد: این موضوع نشان از عزم جدی دولت در بهبود زیرساخت‌های آموزشی دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: مدارس این حوزه پناهگاهی امن برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می‌باشد، در حالی که برخی دانش‌آموزان عادی ممکن است از مدرسه دل خوشی نداشته باشند.

قاسمی، از اعضای شورای آموزش و پرورش استان کرمان درخواست کرد تا سهم آموزش و پرورش استثنایی را در طرح‌های مدرسه‌سازی افزایش دهند، چرا که سرانه فضای آموزشی برای این مدارس به مراتب بیشتر از مدارس عادی و حتی میانگین جهانی است.

وی اعلام کرد: در سال تحصیلی پیش رو، بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز در مراکز آموزش و پرورش استثنایی مورد سنجش قرار خواهند گرفت و استعدادهای درخشان نیز برای جهش تحصیلی شناسایی می‌شوند.

وی همچنین در مورد تأمین هزینه‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی گفت: شهرداری‌ها در سراسر کشور با وجود محدودیت‌های مالی، در این زمینه همکاری داشته‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به پیش‌بینی هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی در استان کرمان، بخش اعظم این هزینه توسط سازمان استثنایی کشور پرداخت می‌شود.

قاسمی، با تاکید بر اینکه تجهیز مدارس استثنایی باید در اولویت قرار گیرد افزود: برای اولین بار، محتوای آموزشی ویژه‌ای برای کودکان اوتیسم تهیه شده و برنامه‌های سنجش اوتیسم به منظور تشخیص زودهنگام، سه تا چهار سال زودتر از موعد مقرر انجام خواهد شد.

وی، آموزش و پرورش استثنایی را در سه حوزه کلیدی توانبخشی ورزشی، هنری و حرفه‌ای خلاصه کرد و بر لزوم تجهیز کامل ۲ هزار واحد آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در سراسر کشور تأکید نمود.

