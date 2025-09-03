۲۴۰۰ واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان از تغییرات اساسی در ساختار دانشگاه فرهنگیان و جذب حدود ۸۰ هزار معلم جدید خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۸۶۰ نفر به استان کرمان اختصاص خواهد یافت.

وی پروژه مهر را یک استراتژی ملی و مسئولیت همگانی دانست و افزود: بیش از ۲۴۰۰ واحد آموزشی در سراسر کشور برای سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شود.

قاسمی، با اشاره به رشد چشمگیر ۵۰۰ درصدی بودجه نوسازی مدارس ادامه داد: این موضوع نشان از عزم جدی دولت در بهبود زیرساخت‌های آموزشی دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: مدارس این حوزه پناهگاهی امن برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان می‌باشد، در حالی که برخی دانش‌آموزان عادی ممکن است از مدرسه دل خوشی نداشته باشند.

قاسمی، از اعضای شورای آموزش و پرورش استان کرمان درخواست کرد تا سهم آموزش و پرورش استثنایی را در طرح‌های مدرسه‌سازی افزایش دهند، چرا که سرانه فضای آموزشی برای این مدارس به مراتب بیشتر از مدارس عادی و حتی میانگین جهانی است.

وی اعلام کرد: در سال تحصیلی پیش رو، بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز در مراکز آموزش و پرورش استثنایی مورد سنجش قرار خواهند گرفت و استعدادهای درخشان نیز برای جهش تحصیلی شناسایی می‌شوند.

وی همچنین در مورد تأمین هزینه‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی گفت: شهرداری‌ها در سراسر کشور با وجود محدودیت‌های مالی، در این زمینه همکاری داشته‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به پیش‌بینی هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی در استان کرمان، بخش اعظم این هزینه توسط سازمان استثنایی کشور پرداخت می‌شود.

قاسمی، با تاکید بر اینکه تجهیز مدارس استثنایی باید در اولویت قرار گیرد افزود: برای اولین بار، محتوای آموزشی ویژه‌ای برای کودکان اوتیسم تهیه شده و برنامه‌های سنجش اوتیسم به منظور تشخیص زودهنگام، سه تا چهار سال زودتر از موعد مقرر انجام خواهد شد.

وی، آموزش و پرورش استثنایی را در سه حوزه کلیدی توانبخشی ورزشی، هنری و حرفه‌ای خلاصه کرد و بر لزوم تجهیز کامل ۲ هزار واحد آموزشی ویژه دانش‌آموزان استثنایی در سراسر کشور تأکید نمود.