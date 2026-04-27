ارتباط چربی شکمی با خطر نارسایی قلبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که چربی اضافی ذخیره شده در اطراف کمر، نسبت به BMI(شاخص توده بدنی)، که تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است، ارتباط قوی‌تری با خطر نارسایی قلبی دارد.

«زو هان چن» دانشجوی پزشکی در دانشگاه ملییانگ مینگ چیائو تونگ در تایوان، در یک بیانیه خبری گفت: «این تحقیق به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا برخی از افراد با وجود داشتن وزن بدنی که به نظر سالم می‌رسد، دچار نارسایی قلبی می‌شوند.»

چن گفت: «با نظارت بر اندازه کمر و التهاب، پزشکان ممکن است بتوانند افراد در معرض خطر بالاتر را زودتر شناسایی کنند و بر راهکارهای پیشگیری که می‌توانند احتمال نارسایی قلبی را قبل از شروع علائم کاهش دهند، تمرکز کنند.»

برای مطالعه جدید، محققان نزدیک به ۲۰۰۰ بزرگسال را از یک مطالعه مداوم در مورد بیماری قلبی ردیابی کردند. در طول پیگیری تقریباً هفت ساله، ۱۱۲ نفر به نارسایی قلبی مبتلا شدند.

نتایج نشان داد که اندازه‌گیری چربی اضافی شکم با خطر بالاتر نارسایی قلبی مرتبط است، اما BMI بالا اینطور نیست.

این مطالعه می‌گوید، به‌طور خاص، دور کمر بزرگتر، خطر نارسایی قلبی را ۳۱ درصد و نسبت بالاتر دور کمر به قد، این خطر را ۲۷ درصد افزایش می‌دهد.

محققان همچنین دریافتند که التهاب، یک چهارم تا یک سوم ارتباط بین چربی اضافی شکم و نارسایی قلبی را توضیح می‌دهد.

محققان گفتند که مطالعه آینده باید بررسی کند که چگونه چربی شکم و التهاب بر نارسایی قلبی تأثیر می‌گذارند و اینکه آیا کاهش التهاب ممکن است به پیشگیری از این بیماری کمک کند یا خیر.