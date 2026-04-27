  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

فراخوان شرکت در نمایشگاه «ایران عزیز» تمدید شد

فراخوان شرکت در نمایشگاه «ایران عزیز» که پیشتر با هدف حمایت از صنایع خلاق و تقویت تولیدات فرهنگی، جهت بازتاب تجربه‌های انسانی روزهای جنگ منتشر شده بود تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در این فراخوان از هنرمندان دعوت شده است تا با تولید آثار اثرگذار، در ثبت تجربه‌های انسانی از روزهای سخت و ارتقای انسجام ملی مشارکت کنند.

معاونت علمی ضمن حمایت از آثار هنری که در قالب‌های نقاشی، تصویرسازی، آثار مفهومی و گرافیکی، هنر دیجیتال و حجم و مجسمه‌سازی ارائه می‌شوند، نمایشگاه «ایران عزیز» را جهت نمایش عمومی این آثار برگزار خواهد کرد.

مالکیت معنوی آثار تولید شده به صورت کامل متعلق به پدیدآورنده اثر خواهد بود و معاونت علمی به عنوان مجری برنامه از این آثار استفاده فرهنگی و غیر تجاری در چارچوب نمایش عمومی آن‌ها خواهد داشت.

با تمدید این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با مراجعه به «سامانه خدمت معاونت علمی» طرح‌های اولیه خود را با انتخاب «ستاد خلاق» به عنوان مرکز هزینه بارگذاری کنند.

کد مطلب 6812836
زینب آزاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

