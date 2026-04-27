سطح آمادگی سایبری کشور در حال ارتقا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات؛ محمدحسین شیخی، با اشاره به عملکرد این مجموعه در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش کرد هم‌راستا با سایر بخش‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌هایی که کشور نیاز داشت ایفای نقش کند. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها امنیت سایبری بود؛ چرا که یکی از ابعاد این جنگ در فضای مجازی و حوزه سایبری شکل گرفت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تیم‌های پژوهشکده امنیت پژوهشگاه تلاش کردند با ارائه هشدارهای لازم و انجام اقدامات پیشگیرانه به زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات در تداوم کسب‌وکارها کمک کنند و اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌های احتمالی در فضای مجازی را انجام دهند.

شیخی با اشاره به فعالیت مستمر نیروهای این مجموعه در شرایط دشوار جنگی نیز گفت: در این مدت تیم‌های کشیک فعال بودند و حتی در اوج بمباران‌ها و فشارهایی که بر کشور وارد می‌شد، فعالیت‌ها متوقف نشد. این تیم‌ها نه‌تنها به زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات خدمات ارائه می‌دادند بلکه در مواردی مجموعه‌هایی خارج از وزارت ارتباطات نیز تحت پوشش کمک‌های پژوهشگاه قرار گرفتند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: خدماتی که پژوهشگاه در حوزه ارزیابی محصولات و سامانه‌ها به شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان ارائه می‌دهد نیز در این دوره تا حد امکان تداوم پیدا کرد و به جز یک بازه محدود که تعطیلات وجود داشت و نیاز به طراحی سازوکارهای لازم بود، فعالیت‌های پژوهشگاه به‌صورت مستمر ادامه داشت و ارباب‌رجوع توانستند امور خود را پیگیری و انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی در این دوره اظهار کرد: در حوزه پژوهش و تحقیق نیز با وجود برخی مشکلات، فعالیت‌ها متوقف نشد. در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه اصول پدافند غیرعامل اجرا شد و برای جلوگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات حساس، جابه‌جایی برخی تجهیزات ارزشمند به نقاط امن در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: برای تداوم فعالیت‌های پژوهشی، ارتباط با پژوهشگران به‌صورت دورکاری حفظ شد و جلسات مجازی با مدیران پژوهشکده‌ها به طور مستمر برگزار شد. در برخی بازه‌های زمانی نیز به دلیل تهدیدات احتمالی ناشی از موقعیت جغرافیایی پژوهشگاه، تخلیه موقت مجموعه انجام شد اما همکاری و تعامل از طریق فضای مجازی ادامه داشت و جلسات هیئت‌مدیره و نشست‌های مدیریتی نیز برگزار می‌شد.

شیخی با اشاره به مدیریت امور کارکنان در این دوره نیز تاکید کرد: پرداخت‌های مالی کارکنان به‌موقع انجام شد و هیچ‌یک از مسائل معیشتی همکاران به تعویق نیفتاد. تلاش شد پیش از ایام عید، مسائل مالی کارکنان به‌طور کامل حل‌وفصل شود. همچنین فرآیندهای مربوط به بازنشستگی تعدادی از کارکنان که در اسفندماه بازنشسته می‌شدند، به‌موقع انجام شد تا حقوق و بیمه این افراد بدون وقفه برقرار شود.

وی افزود: در حوزه برنامه‌ریزی مالی برای سال ۱۴۰۵ نیز رایزنی‌های گسترده‌ای با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا کسری‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ جبران و منابع لازم تأمین شود که در این زمینه نیز دستاوردهای مناسبی حاصل شد.

شیخی با جمع‌بندی عملکرد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران جنگ تحمیلی سوم، گفت: در حوزه‌های ستادی، پژوهشی و خدمات‌رسانی، فعالیت‌ها به‌نحو مطلوب انجام شد و هیچ کاری بر زمین نماند. در هر حوزه‌ای که وظیفه‌ای بر عهده پژوهشگاه بود، تلاش شد مسئولیت‌ها به‌درستی انجام شود.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره برنامه‌های سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: در سال پیش‌رو وظایف مهم و تکالیف متعددی پیش روی پژوهشگاه قرار دارد. کشور خسارت‌هایی از جنگ متحمل شده و پژوهشگاه وظیفه خود می‌داند در مسیر بازسازی و جبران این خسارت‌ها نقش‌آفرینی کند.

شیخی افزود: درس‌آموخته‌های این جنگ در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت و اولویت‌های پژوهشی با توجه به نیازهای کشور بازنگری می‌شود. این تغییر به معنای توقف فعالیت‌ها نیست، بلکه اولویت‌ها متناسب با شرایط جدید کشور تنظیم خواهد شد.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر مدیریت بهینه منابع مالی گفت: استفاده صحیح از منابع مالی همواره در دستورکار پژوهشگاه بوده و با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا بتوان در حوزه‌های مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مؤثرتری ایفا کرد.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور، خاطرنشان کرد: ارتباط با جوانان، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی تقویت خواهد شد تا از توان علمی موجود در کشور برای پاسخ به نیازهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استفاده شود. با همدلی و اتحادی که در کشور شکل گرفته، امید می‌رود مشکلات با سرعت بیشتری پشت سر گذاشته شود و آینده بهتری پیش روی کشور قرار گیرد. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مسیر تلاش خواهد کرد سهم خود را در پیشرفت کشور و حمایت از وزارت ارتباطات ایفا کند.