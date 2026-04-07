گزارش عملکرد بهزیستی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو ذکاییفر با تشریح اهم اقدامات این مرکز در سال ۱۴۰۴ و در شرایط ناشی از جنگ از استمرار برنامههای حمایتی و توانمندساز سازمان در حوزههای مسکن، اشتغال، درمان، بیمه، آموزش مهارتهای نرم و توسعه مشارکت اجتماعی جامعه هدف خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بانکی برای خرید، اجاره و ساخت مسکن به ۸ هزار نفر انجام شده که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۵۲ درصد رشد داشته است.
تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی بیان کرد: همچنین ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه برای خرید، اجاره و ساخت مسکن تخصیص یافته است. در سال ۱۴۰۴ نیز موفق به تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف سازمان شدیم که این روند همچنان ادامه دارد؛ از این تعداد ۸ هزار واحد برای افراد دارای معلولیت و ۲ هزار واحد برای بانوان سرپرست خانوار و فرزندان ترخیصشده بود.
ذکاییفر ادامه داد: با این حال در پی جنگ اخیر، ۱۳۰۷ واحد مسکونی نیز آسیب دیده که ۵۳ واحد تخریب صدرصد و مابقی منازل مسکونی نیازمند تعمیرات است.
ایجاد ۴۱ هزار فرصت شغلی
وی در ادامه با اشاره به حوزه اشتغال افزود: تعهد اشتغال سازمان برای سال ۱۴۰۴ ایجاد ۴۰ هزار فرصت شغلی بوده است اما با همت همکاران استانی و بهرهگیری از ظرفیت تسهیلگران شغلی ۴۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شد. در این مسیر حدود ۵۰ درصد از تسهیلات تکلیفی و ۱۰۰ درصد منابع درونسازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی متذکر شد: همچنین ۵۳ هزار نفر از خدمات بیمه خویشفرمایی و کارفرمایی برای نیازمندان، افراد دارای معلولیت و افراد دارای اوتیسم بهرهمند شدهاند.
وی تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر نیز ۲۹۷۵ مورد از مشاغل به دلیل تخریب، آسیب یا تعطیلی دچار اختلال شدهاند که رسیدگی به وضعیت این واحدها و بازتوانی آنها در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایتهای درمانی و بیمهای اظهار کرد: در جریان جنگ حدود ۳۰ هزار نفر از جامعه هدف که نیازمند درمان بودند شناسایی شدند و بخشی از هزینههای درمانی آنان از محل کمک افراد خیر و نیکوکار تامین شده و بخشی نیز از منابع درونسازمانی تأمین خواهد شد با این حال،همچنان بخشی از نیازهای درمانی این گروه باقی مانده است.
افزایش پوشش درمانی
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، پوشش درمانی با رشد ۱۷.۶ درصدی همراه بوده و تعداد افراد تحت خدمت از ۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. همچنین سرانه درمان نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته ذکاییفر، تعداد افراد شناسایی و معرفیشده برای بهرهمندی از بیمه پایه درمان سایر اقشار نیز از ۷۷۰ هزار نفر به حدود یک میلیون نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۴۲.۷ درصدی در این بخش است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی با تأکید بر نقش مشارکت گروههای مردمی و داوطلبانه در شرایط بحران اظهار داشت: در قالب امور داوطلبان تعدادی از گروههای همیار زنان سرپرست خانوار در حوزههایی همچون تأمین مایحتاج معیشتی، شناسایی و مراقبت از سالمندان و کودکان، همدلی با خانوادهها، قصهگویی، اجرای بازیهای محلی برای کودکان و انتقال تجربهها و مهارتهای زندگی فعالیت کردهاند. این ظرفیت در شرایط جنگ، نقش مؤثری در آرامسازی فضای محلی و تقویت تابآوری اجتماعی ایفا کرده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بانوان سرپرست خانوار و اهمیت تأمین آتیه و معیشت این گروه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۸ هزار و ۶۲۱ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستایی و شهری قرار گرفتهاند که علیرغم محدودیتهای موجود بهویژه در اسفندماه نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در ادامه به حمایتهای آموزشی و تحصیلی نیز اشاره کرد و گفت: شهریه نیمسال اول تحصیلی ۲۰ هزار دانشجوی تحت پوشش در اسفندماه بهطور کامل تأمین و تخصیص یافت و در این بخش، هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ کمکهزینه، رشد ۷.۳ درصدی تعداد و در کمک هزینه رشد ۷۷ درصدی داشته است.
اجرای پارلمان دانشآموزی
وی سپس به طرح پارلمان دانشآموزی سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این طرح از اقدامات راهبردی و تحولی سازمان در مسیر ارتقای توانمندسازی، هویتبخشی و توسعه مشارکت اجتماعی دانشآموزان تحت پوشش است و با هدف ایجاد بستری نظاممند برای تقویت مطالبهگری هوشمندانه، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکتجویی هدفمند طراحی و اجرا شده است.
ذکاییفر تصریح کرد: این طرح در هر ۳۱ استان کشور بهصورت فعال در حال پیگیری است و تاکنون ساختارهای پارلمانی آن در ۲۵۰ شهرستان شکل گرفته است. همچنین ۹ استان تهران، آذربایجان غربی، گلستان، قزوین، قم، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و زنجان موفق شدهاند فرایندهای پارلمانی خود را در سطح استانی بهطور کامل مستقر کنند و بهعنوان استانهای الگو در اجرای این برنامه ملی شناخته میشوند.
وی افزود: تحقق پوشش کامل ۳۱ استان کشور، فعالسازی ۲۵۰ شهرستان و فراهم شدن بستر حضور سازمانیافته دانشآموزان در فرآیندهای اجتماعی و مدیریتی، از مهمترین دستاوردهای این طرح است و نشان میدهد برنامه از مرحله اجرایی اولیه عبور کرده و وارد مرحله تثبیت و تعمیق شده است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی ادامه داد: با توجه به ضرورت استمرار آموزشها در شرایط جنگی و نیاز جامعه هدف به همراهی و آرامسازی، گروه مربیان در پیام رساندهای داخلی با حضور ۲۰۳ مربی تشکیل شد و آموزشها از ۵ فروردین با نظارت معاونت توانمندسازی و رفاه اجتماعی با جدیت دنبال میشود. تاکنون بیش از ۷ هزار دانشآموز در این کارگاهها شرکت کردهاند، هرچند محدودیتهایی نظیر دسترسی به اینترنت و دشواری ارتباط با برخی دانشآموزان، اجرای کامل برنامه را با چالشهایی مواجه کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار نگاه حمایتی، توسعهمحور و آیندهنگر در سازمان بهزیستی کشور، در کنار اقدامات زیربنایی در حوزههای مسکن، اشتغال ، آموزش ،بیمه های اجتماعی و سلامت جسمی میتواند زمینه ارتقا کیفیت زندگی ، تقویت تابآوری اجتماعی و بازگشت آرامش و ثبات به خانوادههای آسیبدیده را فراهم سازد.
