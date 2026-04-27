تجلیل از دختران شهدای «جنگ رمضان» در باقرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که از سوی شهرداری باقرشهر ترتیب داده شد، از دختران و یادگاران شهدای جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.

سرهنگ حیدری، فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله (ره) و جنوب ری، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، به دوم اردیبهشت، سالروز صدور فرمان تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۸) اشاره کرد.

او گفت: سپاه پاسداران نهادی است که مأموریت صیانت از دستاوردهای انقلاب را بر عهده دارد و این صیانت محدود به مکان یا زمان خاصی نیست؛ هر جا که نیاز باشد، انجام می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله (ره) و جنوب ری با تقدیر از مردم و نیروهای مردمی فعال در رویدادهای اخیر افزود: شاید لباس پاسداری بر تن ما باشد، اما پاسداران حقیقی، مردمی هستند که بیش از ۵۰ شب گذشته در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر شدند و برای حفظ ارزش‌ها تلاش کردند.

سرهنگ حیدری همچنین روز دختر و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) را تبریک گفت و خطاب به دختران شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: بر اساس وعده الهی، شهدا نزد پروردگارشان روزی می‌گیرند و دعای خیر آنان قطعاً شامل حال شما دختران خواهد شد. خوشا به سعادت پدرانی که امروز در نزد خداوند متعال متنعم هستند.

