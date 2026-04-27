به گزارش خبرگزاری مهر، نوید نوبخت مدیرعامل توفیق دارو، با اشاره به تولید ۶۰ قلم فرآورده دارویی در این شرکت، عنوان کرد که حدود ۴۰ درصد از این ۶۰ قلم محصول، انحصارا در توفیق دارو یعنی در ایران و حتی غرب آسیا تولید می‌شود و این مجموعه با برنامه‌های اجرایی میان مدت و بلند مدت و استفاده از ظرفیت نخبگانی در صدد بازگشت به عرصه تولید است و مجموعه توفیق دارو را نگین صنعت داروسازی کشور و میعادگاه نخبگان صنعت داروسازی کشور توصیف و اظهارکرد: ۱۱ فروردین مجموعه توفیق دارو مورد اصابت مستقیم قرار گرفت و با تخریب ۱۰۰ درصدی مواجه شد.

وی یادآور شد: ما ۵ خط تولیدی مختلف داشتیم و عقبه ما عقبه‌ی آزمایشگاهی بود. همیشه روی داروهایی کار کردیم که اساسا ارزبری بسیار دارند و تأمین آنها برای بیماران با صعوبت انجام می‌شود. در این راستا توانستیم ۶۰ قلم فرآورده را طی ۲۷ سال فعالیت شرکت تولید کنیم که از این بین ۲۵ قلم محصول دانش بنیان است و با تولید آنها صرفه جویی ارزی کردیم.

به گفته نوبخت،حدود ۴۰ درصد از این ۶۰ قلم محصول، انحصارا در توفیق دارو یعنی درایران و حتی غرب آسیا تولید می‌شود و بدیهی است اگر توفیق دارو به مدار تولید بر نگردد لاجرم باید واردات محصولات نهایی رخ دهد که این امر نیز میتواند کشور را با ارزبری بسیار مواجه کند.

مدیرعامل توفیق دارو درباره احیا این مجموعه توضیح داد: یکی از برنامه‌های اجرایی برای احیا مجموعه، برنامه میان‌مدت است تا در میان مدت با استفاده از ظرفیت نخبگانی همکاران و ظرفیت خالی فضای تولید در درون کشور به عرصه تولید برگردیم. اما برنامه بلند مدت ما بحث بازسازی است که این امر مستلزم ثبات پایدار شرایط است تا با تجاربی که طی این سه دهه فعالیت کسب کردیم به رسالت خود که به جز تامین داروهایی حیاتی برای بیماران صعب العلاج نیست، بپردازیم.

وی بادآور شد: ما از روز اول و لحظاتی که در دل آتش و دود بودیم به همراه ۱۳۰ نخبه این شرکت پایبند به این بودیم که این مجموعه را احیا کرده و زودتر به مدار تولید برگردیم اما طبیعی است تنها تصمیم‌گیرنده نیستیم و مجموعه‌های ذی‌ربط باید حمایت های لازم را داشته باشند تا با حداقل هزینه بتوانیم جلوی واردات را گرفته و نگرانی بیماران را رفع کنیم.