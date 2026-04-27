۷۵۱۲ مجوز کسب و کار الکترونیکی در آذربایجان شرقی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نجفیان روز دوشنبه بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک و با هدف تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای اداری، استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ گام‌های مؤثری در حوزه نظام مهندسی برداشته است.

وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی این استان با بهره‌گیری از سامانه جامع اینترنتی «سپامک»، موفق به صدور، تمدید و ارتقاء بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ فقره پروانه اشتغال به کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی شده است که این آمار، نشان‌دهنده ارتقای سطح خدمات‌رسانی و کاهش بار مراجعات حضوری است.

نجفیان افزود: این مجوزها که شامل صدور، تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی است، گامی مهم در جهت تسریع و شفاف ‌سازی روند اداری برای متقاضیان محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: از مجموع ۷۵۱۲ فقره مجوز صادر شده در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۱۵۴ فقره مربوط به اشخاص حقیقی و ۱۳۵۸ فقره به پروانه‌های حقوقی اختصاص دارد. این آمار نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت و نیاز جامعه مهندسی و شرکت‌های حقوقی به خدمات این اداره کل است.

وی با تأکید بر اهداف این اداره کل در تسهیل مراحل صدور پروانه اشتغال به کار و ایجاد شفافیت، اظهار داشت: صدور مجوزها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سپامک، فرآیند را برای ذینفعان تسریع می‌بخشد.

وی افزود: با میانگین پاسخگویی ۲ روزه کارشناسان استان به درخواست‌های متقاضیان، آذربایجان شرقی در میان استان‌های پیشرو در سامانه سپامک از لحاظ کیفیت و سرعت پاسخگویی قرار دارد.

نجفیان با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در سامانه سپامک گفت: استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۴ نیز مانند سال‌های گذشته، در بخش آمار تعداد درخواست‌های صدور پروانه، جزو ۴ استان برتر کشور جای گرفته است که این موفقیت نشان‌دهنده اهتمام جدی این اداره کل به ارائه خدمات مطلوب و کارآمد به جامعه مهندسی است.

وی ادامه داد: تعداد اعضای نظام مهندسی ساختمان استان ۳۸۰۶۵ نفر است که از این میان، ۲۰ هزار و ۴۱ نفر دارای پروانه اشتغال به کار و ۱۸ هزار و ۲۴ نفر بدون پروانه هستند.