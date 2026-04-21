افتتاح ۱۰۰۰ واحد مسکن ملی سهند در سالروز فتح خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز سه شنبه در نشست شورای مسکن استان آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم پایبندی دقیق به زمان‌بندی پروژه‌ها و اجرای قاطع مصوبات اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن متعلق به آحاد مردم است و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با نگاهی تمام‌قد و حمایتی، مسیر تکمیل این کلان‌پروژه را هموار کنند.

در ادامه بابک نجفیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی تفصیلی از روند اجرا و موانع موجود در شهرها و شهرستان‌های استان، تصریح کرد: سیاست راهبردی ما اولویت‌بخشی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاست. با این حال، تسریع در روند ساخت‌وسازها نیازمند همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های دخیل، گره‌گشایی از واحدهای دارای مشکلات حقوقی و تأمین به‌موقع منابع مالی است.

وی افزود: اداره‌کل راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی دقیق برای تکمیل زیرساخت‌ها و پیگیری منسجم، در حال رفع موانع اداری و مالی است تا مصوبات شورای مسکن با جدیت محقق شود.

یکی از محورهای ویژه این جلسه، بررسی وضعیت پروژه‌های شرکت عمران شهر جدید سهند بود. با توجه به چالش‌های مطرح‌شده در حوزه بانکی و ضرورت نظارت مستمر، مقرر شد ناظران مقیم فوراً در محل پروژه‌ها مستقر شوند. همچنین به بانک ملی مأموریت داده شد تا به عنوان هماهنگ‌کننده شبکه بانکی، با برگزاری جلسات فوری نسبت به رفع مشکلات اعطای تسهیلات اقدام کند.

پیگیری پرداخت سهم یک‌سومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تکمیل تأسیسات زیربنایی پروژه‌ها، از دیگر مصوبات مهم این شورا بود.

در پایان این نشست، برنامه‌ریزی نهایی برای افتتاح قریب‌الوقوع حدود ۱۰۰۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، هم‌زمان با سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر) انجام گرفت تا نویدبخش تسریع در روند خانه‌دار شدن متقاضیان در استان آذربایجان شرقی باشد.