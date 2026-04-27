به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: در پی تداوم عملیات فنی و عمرانی در خط هفت مترو تهران، تعدادی از ایستگاه‌ها از جمله بسیج، آهنگ، چهل تن دولاب، شهدای هفده شهریور و میدان قیام تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه روز دوشنبه اعلام کرد: به دلیل تداوم برخی اقدامات فنی و عملیاتی در بخش‌هایی از خط هفت مترو و در راستای ارتقای ایمنی و پایداری بهره‌برداری، تعطیلی ایستگاه‌های بسیج و آهنگ ادامه داشته و از سه شنبه هشتم اردیبهشت تا اطلاع ثانوی، ایستگاه‌های چهل تن دولاب، هفده شهریور و میدان قیام نیز همانند ایستگاه های بسیچ و آهنگ از مدار بهره‌برداری خارج می شوند و مسافرگیری نخواهد داشت.

این گزارش می افزاید: به منظور رفاه حال شهروندان و جلوگیری از اختلال در جابه‌جایی مسافران تمهیداتی پیش بینی شده است.

براساس این گزارش، شهروندان و مسافران می‌توانند برای جابجایی و استفاده از خط هفت مترو، از اتوبوس‌های رایگان مستقر در مجاورت ایستگاه‌های فوق جهت عزیمت به ایستگاه‌میدان محمدیه به صورت رفت و برگشت استفاده کنند.

طبق اعلام شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، همچنین جابجایی مسافران در محدوده ایستگاه چهل تن دولاب تا نزدیک‌ترین ایستگاه اتوبوسرانی و بالعکس از طریق ناوگان تاکسیرانی و ون انجام می‌شود.این خدمات به صورت رایگان و با هدف تسهیل تردد، حفظ پیوستگی شبکه حمل‌ونقل عمومی و کاهش بار ترافیکی سطح شهر برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

این شرکت از شهروندان درخواست دارد ضمن همکاری با عوامل اجرایی، برای دریافت اخبار و اطلاعیه‌های بعدی به بازوی اطلاع رسانی مترو تهران در پیام رسان بله به نشانی https://ble.ir/metro_tehranbot مراجعه کنند.

خط هفت مترو تهران به‌طول ۲۷ کیلومتر و ۲۲ ایستگاه از ورزشگاه جهان پهلوان تختی در جنوب شرق تهران آغاز و پس از عبور از مناطق پر جمعیتی مانند بزرگراه شهید آیت‌الله محلاتی، خیابان مولوی، خیابان هلال احمر، خیابان قزوین، بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان آزادی، میدان توحید، برج و بیمارستان میلاد و میدان صنعت، به میدان بوستان در سعادت آباد ختم می‌شود.