مراسم تشییع پیکر شهید امیرعلی سالاری در بندرلنگه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر شهید امیرعلی سالاری عصر امروز با حضور فواد مرادزاده فرماندار و حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا امام‌جمعه شهرستان، شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل‌سنت بندرلنگه، خادمین حرم مطهر رضوی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم ولایت‌مدار این شهرستان برگزار شد.

این مراسم از میدان آموزش و پرورش آغاز و تا مسجد جامع بندرلنگه ادامه یافت.

در ادامه، پیکر این شهید والامقام در آرامستان بهشت زینب واقع در محله رودباری بندرلنگه به خاک سپرده شد.

شهید امیرعلی سالاری ۱۹ سال سن داشت و در حادثه ۱۶ فروردین‌ماه در بندرکنگ مجروح شده بود که پس از دوره درمان، به فیض شهادت نائل آمد.