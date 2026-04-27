  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

مراسم تشییع پیکر شهید امیرعلی سالاری در بندرلنگه برگزار شد

بندرلنگه- پیکر شهید «امیرعلی سالاری» از شهدای مردمی جنگ رمضان بر دستان مردم شیعه و سنی بندرلنگه تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر شهید امیرعلی سالاری عصر امروز با حضور فواد مرادزاده فرماندار و حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر کیخا امام‌جمعه شهرستان، شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل‌سنت بندرلنگه، خادمین حرم مطهر رضوی، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مردم ولایت‌مدار این شهرستان برگزار شد.

این مراسم از میدان آموزش و پرورش آغاز و تا مسجد جامع بندرلنگه ادامه یافت.

در ادامه، پیکر این شهید والامقام در آرامستان بهشت زینب واقع در محله رودباری بندرلنگه به خاک سپرده شد.

شهید امیرعلی سالاری ۱۹ سال سن داشت و در حادثه ۱۶ فروردین‌ماه در بندرکنگ مجروح شده بود که پس از دوره درمان، به فیض شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6813162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها