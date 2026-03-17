گردهمایی علمای شیعه و سنی شهرستان بندرلنگه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی عهد جمعی که به منظور تأکید بر وحدت ملی و همبستگی مذهبی در شهرستان بندرلنگه برگزار شد.
علمای اهل سنت و تشیع جهت تجدید عهد با رهبری حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای گرد هم آمدند.
این جلسه با حضور حجتالاسلام و المسلمین حاج علیاکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه، شیخ حسین بازماندگان، مسئول مرکز اسلامی شهرستان بندرلنگه و همچنین شیخ بهجت به نمایندگی از شیخ محمدعلی امینی، روحانیون شیعه و سنی برگزار گردید.
شیخ حسین بازماندگان در این گردهمایی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام شهید آیتالله خامنهای، بر پذیرش ولایت و امامت رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرده و بر همبستگی و وحدت مسلمانان تأکید کردند.
حجتالاسلام و المسلمین کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه در بخشی از سخنان خود با اشاره به روزهای حساس و سرنوشتساز کشور، گفت: انتخاب و انتصاب پربرکت حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای به مقام رهبری، توسط خبرگان رهبری، فرصتی مغتنم برای تداوم مسیر انقلاب و تقویت بنیه نظام اسلامی است.
وی افزود: این حادثه بزرگ، نشاندهنده هوشمندی و بصیرت ملت شریف ایران در انتخاب فردی اصلح و پرهیزگار برای اداره امور کشور است.
