به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، همزمان با آغاز موسم حج ۱۴۰۵، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، علاوه بر اعلام تعرفه رومینگ تلفن همراه، بسته‌های ویژه‌ای را با تخفیف‌های مکالمه، اینترنت و پیامک، برای مشترکان خود فراهم کرده تا زائران بیت‌الله الحرام بتوانند در مدت حضور خود در عربستان سعودی، از خدمات ارتباطی با قیمت‌ مناسب استفاده کنند.

مشترکان تلفن همراه ایرانسل، تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، می‌توانند بسته‌های ویژه حج را فعال کرده و این خدمات را با تعرفه‌های تخفیفی، در کشور عربستان سعودی دریافت کنند.

به این ترتیب، علاوه بر اینکه نیاز به خرید سیم‌کارت و تغییر شماره نیست، در هزینه مکالمه‌، پیامک و اینترنت مصرفی در طول سفر صرفه‌جویی می‌شود و در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور عربستان یا تعرفه‌های ارتباطی بدون فعال‌سازی بسته، مبلغ کمتری برای بهره‌مندی از خدمات ارتباطی پرداخت می‌شود.

علاوه بر این، با استفاده از سرویس رومینگ ایرانسل، امکان دسترسی به خدماتی نظیر خدمات بانکی، انجام تراکنش و کارت به کارت، دریافت پیامک‌های بانکی، دسترسی به سامانه‌های اداری و حقوقی داخلی، خرید آنلاین شارژ، بسته‌های اینترنت و ترکیبی و پرداخت صورت‌حساب سیم‌کارت دائمی، به هنگام اقامت در خارج از کشور وجود دارد.

بسته‌های رومینگ ویژه ایام حج در کشور عربستان

به منظور سهولت هرچه بیشتر مشترکان در استفاده از خدمات سیم‌کارت از جمله اینترنت پرسرعت 5G و 4G، بسته‌های تخفیفی ویژه‌ای برای استفاده از سرویس رومینگ با اپراتورهای STC و Mobily در نظر گرفته‌ شده است. این بسته‌ها با اعتبار ۶۰ روز، در حجم‌ها و قیمت‌های ویژه، در اختیار مشترکان قرار گرفته است.

اعتبار بسته (روز) حجم بسته قیمت (تومان) ۶۰ ۱ گیگابایت ۸۰۰.۰۰۰ ۶۰ ۳ گیگابایت ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ ۵ گیگابایت ۳.۱۰۰.۰۰۰ ۶۰ ۳۰ دقیقه مکالمه +۳۰ عدد پیامک ۱.۱۰۰.۰۰۰

امکان خرید و فعال‌سازی تمامی بسته‌ها از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» و همچنین وب‌سایت ایرانسل، هم در ایران و هم در کشور عربستان وجود دارد. بررسی باقی‌مانده اعتبار بسته‌ها نیز با شماره‌گیری کد دستوری #۶*۱۱۱۱* با سیم‌کارت ایرانسل یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، امکان‌پذیر است. با خرید بسته‌های رومینگ پیش از خروج از کشور، سرویس رومینگ، به‌صورت خودکار فعال می‌شود.

تعرفه‌های ارتباطی بدون فعال‌سازی بسته رومینگ

حجاج ایرانسلی در صورتی که تمایل به خرید بسته‌های فوق نداشته باشند، می‌توانند از تعرفه‌های مصرف آزاد خدمات ارتباطی به شرح جدول زیر استفاده کنند. هزینه هر دقیقه مکالمه داخلی با شماره ایرانی یا با شماره عربستانی و هر دقیقه دریافت مکالمه، ۵۵هزار تومان است. ارسال پیامک ۹هزار تومان و هر مگابایت اینترنت نیز ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد.

سرویس و خدمات بدون بسته تعرفه (تومان) هر دقیقه تماس صوتی با کشور مقصد ۵۵٬۰۰۰ هر دقیقه تماس صوتی با شماره ایرانی ۵۵٬۰۰۰ هر دقیقه تماس دریافتی ۵۵٬۰۰۰ ارسال هر پیامک ۹٬۰۰۰ هر مگابایت اینترنت ۶٬۵۰۰

ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده اینترنت نسل پنجم، نخستین اپراتوری است که خدمات رومینگ بین‌الملل 5G را از آذر ماه سال ۱۴۰۰ ارائه و امکان استفاده از این خدمت را علاوه بر عربستان، در کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، عمان، قطر و کویت فراهم کرده است. بنابر این در موسم حج امسال نیز دسترسی به خدمات ایرانسل در کشور عربستان، همانند سایر اوقات سال فراهم است.

مشترکان تلفن همراه ایرانسل، می‌توانند با شماره‌گیری کد #۲*۴*۱۱۱۱* (در ایران و عربستان)، تعرفه‌های تخفیفی ویژه ایام حج را به صورت رایگان دریافت کنند.

دریافت پیامک در طول سفر رایگان است و هزینه تماس ورودی و خروجی، بر مبنای دقیقه و از زمان شروع مکالمه، محاسبه می‌شود. بنابراین، در صورتی که تماس ورودی، پاسخ داده نشود، هزینه‌ای بابت آن برای مشترک منظور نمی‌شود.

امکان خرید و فعال‌سازی تمامی بسته‌های رومینگ به عنوان هدیه و برای سایر شماره‌ها نیز از طریق سوپراپلیکیشن « ایرانسل‌من» و همچنین وب‌سایت ایرانسل فراهم شده است. بنابراین می‌توان برای مشترکان ایرانسلی که در سفر خارجی هستند، بسته رومینگ را خرید و فعال کرد. اگر مشترک در کشور عربستان، برای دریافت تماس اعتبار کافی نداشته باشد، تماس گیرنده در ایران که از سیم‌کارت ایرانسل استفاده می‌کند، می‌توانند هزینه تماس رومینگ را بپردازد. در صورت استفاده از سرویس میزبان تماس، فرد تماس‌گیرنده، باید علاوه بر پرداخت هزینه تماس خود، هزینه فرد دریافت‌کننده تماس (فردی که در کشور عربستان حضور دارد)، به مبلغ ۵۵هزار تومان در هر دقیقه را نیز پرداخت کند.

مشترکان ایرانسل در کشور عربستان، می‌توانند علاوه بر استفاده از سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، با شماره‌گیری رایگان کد دستوری #۷*، سیم‌کارت خود را شارژ کنند. روشن کردن تلفن‌همراه در زمان رومینگ، هیچ هزینه‌ای ندارد.

علاقه‌مندان به استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل، لازم است توجه داشته باشند که با روشن کردن اینترنت رومینگ، دیتای مورد استفاده در اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه، با هزینه رومینگ محاسبه خواهد شد. بنابراین بهتر است از غیرفعال بودن به‌روزرسانی خودکار و موارد مشابه در اپلیکیشن‌های نصب شده خود اطمینان حاصل کنند.

همچنین پس از بازگشت به ایران، امکان ادامه استفاده از بسته‌ها وجود ندارد و باقیمانده حجم آن منقضی می‌شود. با توجه به احتمال رومینگ خودکار بر روی اپراتورهای کشورهای همسایه در مناطق مرزی، مشترک می‌تواند در پایان سفر با شماره‌گیری کد #۲*۱۱۱۱* یا مراجعه به «ایرانسل‌من»، خدمات رومینگ خود را غیرفعال کند.

فعال‌سازی رومینگ

فعال‌سازی رومینگ حتما باید قبل از سفر و از طریق شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم‌کارت ایرانسلی یا با استفاده از سوپراپلیکیشن « ایرانسل‌من» انجام شود. برای فعال‌سازی، مشترکان ایرانسل لازم است در سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، ابتدا گزینه «سایر» را انتخاب کنند، سپس در قسمت «پرونده» و پس از آن قسمت «خدمات رومینگ»، رومینگ بین‌الملل خط خود را فعال کنند. سرویس رومینگ برای مشترکانی که بسته‌های رومینگ را خریداری می‌کنند به صورت خودکار فعال می‌شود.

بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک فعال بر روی خط ایرانسل در ایران، هنگام حضور در کشور عربستان سعودی، قابل استفاده نیست و لازم است در صورت تمایل، بسته‌های اینترنت ویژه رومینگ فعال شود.

مشترکان ایرانسل برای تماس با شماره‌های ایرانی در خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند (مثال:‌ ۰۰۹۸۹۳۵۱۲۳۴۵۶۷ برای تلفن همراه یا ۰۰۹۸۲۱۸۷۶۵۴۳۲۱ برای تلفن ثابت).

پیشنهاد می‌شود مشترکان اعتباری ایرانسل، پیش از ورود به کشور عربستان سعودی، حداقل ۱۰۰هزار تومان در سیم‌کارت خود شارژ داشته باشند و اگر در طول سفر برای برقراری تماس با مشکلی مواجه شدند، ابتدا از کافی بودن میزان اعتبار (شارژ) سیم‌کارت خود مطمئن شوند. مشترکان دائمی نیز می‌توانند به میزان مورد نیاز، سقف مصرف مجاز سیم‌کارت خود را افزایش دهند.