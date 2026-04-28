زائران حج نگران تماس تلفنی، اینترنت و پیامک نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت ؛ باتوجه به دغدغه زائران درخصوص برقراری ارتباط با خانواده‌ها در طول مدت سفر، سازمان حج و زیارت با همکاری همراه اول علاوه بر اینترنت ثابت که در همه هتل‌های مکه و مدینه در اختیار زائران قرار دارد، یک بسته رایگان شامل ۵گیگ اینترنت، ۶۰دقیقه مکالمه و ۳۰ پیامک برای زائران درنظر گرفته است.

این بسته طبق توافق سازمان حج و زیارت و همراه اول در نظر گرفته شده و بعنوان خدمات ویژه برای رفاه حال زائران می باشد. بنابر تمهید اندیشیده شده این بسته برای استفاده همه زائران پیش بینی شده است و حتی بعد از اتمام حجم بسته پرسرعت مذکور، اینترنت تلفن همراه حجاج همچنان قطع نخواهد شد و تا پایان سفر، اینترنت رایگان با سرعت محدودتر جهت ارتباط متنی زائران از طریق پیام‌رسان‌ها فراهم است.

این بسته فقط بر روی شماره همراهی که در سامانه حج من و موقع ثبت نام درج شده است فعال می شود، لذا زائران محترم ضمن توجه به این نکته شماره یادشده را همراه داشته باشند.

به محض ورود زائران به عربستان بسته رومینگ آنها فعال می شود با فعال شدن این بسته، علاوه بر دریافت پیامک تأیید، زائران می توانند با مراجعه به آخرین نسخه اپلیکیشن «همراه من»، از وضعیت فعالسازی و حجم باقیمانده بسته ها مطلع شوند؛ همچنین لازم است توجه داشته باشند که این بسته فقط در کشور عربستان قابل استفاده است.

ضمنا آن دسته از زائرانی که سیم کارت همراه‌اول ندارند، می‌توانند با هماهنگی مدیر کاروان نسبت به دریافت سیم کارت همراه اول بصورت "رایگان" اقدام نموده و از بسته اینترنت حج بهره مند شوند.