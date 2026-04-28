تاکید وزیر بهداشت بر اهمیت سلامت روان شاغلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، همزمان با هشتم اردیبهشت، روز جهانی ایمنی و سلامت حرفه ای با اشاره به تعیین شعار «از سلامت روان در محیط کار اطمینان حاصل کنیم»، ابراز امیدواری کرد که توجه به سلامت روان شاغلین و اولویت های مشابه مورد توجه و اهمیت ویژه قرار گیرد.

متن پیام وزیر بهداشت

هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ مصادف با ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ میلادی روز جهانی ایمنی و سلامت حرفه ای است و سازمان بین المللی کار در یک حرکت جهانی، شعار سال جاری برای گرامیداشت این روز را : «از سلامت روان در محیط کار اطمینان حاصل کنیم» تعیین نموده است. بی شک، تعیین این شعار به ویژه در کشور عزیزمان ایران در شرایط کنونی مناسبت بسیار دارد.

انتظار می رود امسال در تمامی برنامه های بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی به سلامت روان شاغلین و اولویت های مشابه، اهمیت ویژه داده شود.

امیدوارم تمامی نهادهای مسئول و ذی ربط، تشکل های کارفرمایی و کارگری با همکاری و تعامل با هم و با توجه به شعار امسال و به کار بستن راهبردهای موثر و تدوین اهداف و سیاست گذاری های مناسب، در حفظ، تأمین و ارتقای سلامت نیروی کار تلاش نموده و برای تأمین محیط کار سالم و افزایش تاب آوری در برابر بحران ها، بکوشیم.

فرصت را غنیمت شمرده تا فرارسیدن روز جهانی ایمنی و سلامت حرفه ای را به همه دست اندرکاران امر تبریک گفته و از تلاش های شبانه روزی بازرسان و مهندسان بهداشت حرفه ای شاغل در سیستم بهداشت و درمان، صنایع و کارخانجات، سازمان ها و ارگان ها، اعضای هیئت علمی، متخصصین طب کار، دستیاران و دانشجویان این رشته ها، کارگران و کارفرمایان و دیگر فعالان این عرصه، تقدیر و تشکر نمایم.