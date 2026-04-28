کیهانیان: ایران قابل محاصره نیست

علی کیهانیان کارشناس سیاسی و دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محاصره دریایی امریکا و راه های خنثی سازی آن، اظهار کرد: آنچه که مسلمه مبانی اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی و پاشنه آشیل دشمن قداره است و هرچی که ما بتوانیم دشمن رو از حیث اقتصادی در تنگنا قرار بدهیم، معیارها و تمام معادلات اجتماعی اقتصادی و ارکان آن متزلزل می شود که هم در حوزه ملت، حکومت و حاکمیتی که بر این کشورها در واقع مستولی است.

وی افزود: نکته اساسی این است که هیمنه پوشالی آمریکا به واسطه اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و وحدت و انسجام در داخل ایران، موجب شده که این هیمنه پوشالی فرو بریزد. در حالی که آمریکایی‌ها ۳۰ درصد بودجه سالانه خود را به امور نظامی اختصاص داده است و هر کاری که می‌توانست علیه کشورمان انجام داد. اگر هم کاری نکرد چون دیگر نتوانسته که انجام بدهد و اکنون به این رسیده است که حداقل مقابله نظامی را با محاصره دریایی انجام دهد. دشمن محاسبه کرده مسیر بین المللی و مسیر ورودی خروجی در واقع تنگه هرمز را که مراودات اقتصادی ما را دچار اختلال قرار داده است، تحت اثر قرار دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی کشورمان تاکید کرد: ایران هم از حیث زمینی هم از حیث دریایی هم از حیث هوایی سر پل سه قاره است . اگر یکی از این مبادی دچار اختلال بشود آن دو مبادی دیگر وجود داردُ لذا این باز هم توطئه دشمن خنثی خواهد شد . در واقع ایران به دلیل موقعیت خاص سوق الجیشی خود به هیچ عنوان به لحاظ هوایی ، زمینی و دریایی قابل محاصره نیست.

وی گفت: از طرفی امریکایی ها عملاً ایران و چین را به سمت توسعه هرچه بیشتر راه آهن ابریشم و توسعه کریدورهای ارتباطی سنتی کشورمان در شمال و شرق سوق می‌دهند و این در حالی است که حتی هم پیمانان امریکا در ناتو نیز او را تنها گذاشتند زیرا ایران کشوری نیست که بتوان از آن سهم خواهی کرد.