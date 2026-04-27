به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی پس از نشست شورای امنیت درباره ایمنی و حفاظت از آبراه‌ها در حوزه دریایی در جمع خبرنگاران گفت: «اما هیچ‌یک از کسانی که نگرانی خود را نسبت به ناوبری بین‌المللی ابراز داشته‌اند، جرأت آن را ندارند که در نشست امروز به این عمل تروریستی اشاره و یا آن را محکوم کنند.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: «در مقابل، تدابیر ایران در تنگه هرمز بر پایه حقوق و تعهدات ایران ذیل حقوق دریا و قوانین و مقررات ملی آن استوار است.»

ایروانی تاکید کرد: «تدابیر قانونی ایران با هدف ایجاد تعادل مناسب میان منافع امنیتی دولت ساحلی و ادامه ایمن ناوبری در تنگه هرمز، در محیطی بسیار پرتنش اتخاذ شده است. این تدابیر عملی در پرتو شرایط در حال تحول به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.»

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریا نیست بنابراین تابع مقررات معاهده‌ای آن نیست، مگر تا حدی که قواعد خاص مندرج در آن به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی به طور عام شناخته شده باشند.

وی افزود: متاسفانه برخی اعضا، در حالی که مدعی‌ هستند حقوق ناوبری نباید تهدید شود، عمدا از اعمال به اصطلاح محاصره دریایی توسط ایالات متحده که ناوبری بین‌المللی را تهدید می‌کند، چشم‌پوشی می‌کنند.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: آنها بار دیگر استانداردهای دوگانه خود را آشکار ساخته‌اند. نگرانی آنها از ایمنی دریایی و آزادی ناوبری نه واقعی است و نه با اقدامات و مواضعشان همخوانی دارد.

ایروانی تاکید کرد: مسئولیت هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی، مستقیماً بر عهده متجاوزان یعنی ایالات متحده و حامیان آن است و هرگونه ادعای خلاف آن، بی‌اساس است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره امنیت دریایی و آزادی ناوبری در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را پاس داشته است. ایران طی دهه‌ها، مسئولیت‌های خود به عنوان دولت ساحلی را به طور کامل ایفا کرده و از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون، ایالات متحده و رژیم اسرائیل جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه ایران به راه انداخته‌اند که در نقض منشور سازمان ملل متحد، امنیت دریایی را مختل کرده و صلح منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

سفیر ایران در سازمان ملل بار دیگر گفت: ایالات متحده به اصطلاح محاصره دریایی اعمال کرده و به اقدامات غیرقانونی از جمله توقیف کشتی‌های تجاری ایرانی در آب‌های بین‌المللی و بازداشت خدمه آنها مبادرت ورزیده است؛ اعمالی که به ‌معنی دزدی دریایی و گروگان‌گیری هستند.

ایروانی ادامه داد: اقدامات ایالات متحده حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده و طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعمال تجاوزکارانه محسوب می‌شود.