کاشت ۹ هزار و ۹۲۱ اصله نهال در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری میرقائد اظهار کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص پویش مردمی «هر ایرانی سه درخت برای وصیت رهبر شهیدم» و با هدف ادای دین به آرمان‌های شهدا و حفظ و احیای طبیعت ایران، معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان با بسیج ظرفیت کانون‌های جوانان، دانش‌آموزی ، دانشجویی و طلاب ، زمینه حضور پرشور نسل جوان در این پویش را فراهم کرد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده جوانان در سطح کشور افزود: بر اساس اعلام سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، در این پویش ملی که از ۱۷ اسفندماه تا ۳۱ فروردین‌ماه برگزار شد، بیش از ۵۳ هزار و ۱۳۷ نفر از جوانان و نوجوانان سراسر کشور با نیت قلبی اقدام به کاشت سه اصله نهال کردند که در این میان، چهارمحال و بختیاری با ثبت غرس ۹۹۲۱ درخت، موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاش‌های معاونت امور جوانان استان در ساماندهی و اجرای این طرح، تصریح کرد: برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میدانی و پیگیری‌های مستمر معاونت امور جوانان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این موفقیت داشت و موجب شد مشارکت جوانان در شهرها و روستاهای مختلف استان به شکلی گسترده و هدفمند رقم بخورد.

وی با تقدیر از حضور پرشور جوانان، اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، خیرین و مردم استان گفت: این مشارکت گسترده نشان‌دهنده سطح بالای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و زیست‌محیطی نسل جوان استان است. هر نهال کاشته شده در این پویش، نمادی از تعهد جوانان ما به آینده‌ای سبزتر، پاسداشت خون شهدا و صیانت از سرمایه‌های طبیعی این سرزمین است.

طاهری میرقائد افزود: پیشتازی چهارمحال و بختیاری در این پویش ملی، بیانگر فرهنگ غنی مردم استان در حوزه مشارکت‌های مردمی و توجه ویژه آنان به مسائل محیط‌زیستی است و امیدواریم این روحیه در سایر برنامه‌های عام‌المنفعه نیز تداوم یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در پایان، با اشاره به در دست بررسی بودن فرآیند داوری تصاویر ارسالی در دبیرخانه مرکزی پویش خاطرنشان کرد: بی‌تردید این حرکت ارزشمند، سرآغاز اجرای برنامه‌های گسترده‌تر در حوزه توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در استان خواهد بود و از تمامی جوانان و دست‌اندرکاران به‌ویژه همکارانمان در معاونت امور جوانان به‌خاطر تحقق این موفقیت ماندگار قدردانی می‌کنیم.