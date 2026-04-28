فرماندار ویژه الیگودرز: تکمیل شبکه پایاب سد «حوضیان» ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان که با حضور کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شد، بر ضرورت تأمین حق‌آبه قمرود و جبران خسارت‌های ناشی از اجرای این طرح تأکید کرد.

حق‌آبه قمرود؛ مطالبه جدی مردم الیگودرز

اداوی با اشاره به مطالبه جدی مردم شهرستان در خصوص پروژه قمرود، بر لزوم رعایت دقیق حق‌آبه این شهرستان تأکید کرد و گفت: حفظ و صیانت از منابع آبی الیگودرز از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان می‌باشد.

وی ادامه داد: تأمین حق‌آبه قمرود، گامی اساسی در جهت جبران کمبودهای آبی منطقه است.

فرماندار ویژه الیگودرز در ادامه خواستار جبران خسارت‌های ناشی از اجرای طرح قمرود در شهرستان شد و افزود: آغاز عملیات اجرایی سدهای قشلاق، ده‌جانی، دارسفید و چمن‌سلطان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارت‌ها و جبران پیامدهای این طرح داشته باشد.

تأمین آب شرب ۹۹ روستای زیان‌دیده از طرح قمرود

اداوی، لزوم تسریع در تکمیل طرح تأمین آب شرب ۹۹ روستای زیان‌دیده از طرح قمرود را ضروری دانست و این اقدام را برای رفع مشکلات و جبران آسیب‌های وارده به این مناطق مهم برشمرد.

تکمیل شبکه پایاب سد حوضیان

فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به شبکه پایاب سد حوضیان، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری این سد قرار دارند و با تکمیل نهایی شبکه پایاب، این میزان به ۱۰۰۰ هکتار خواهد رسید.

وی ادامه دادم: تکمیل این پروژه، نقش مهمی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره‌وری اراضی منطقه ایفا می‌کند.

بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ انوج؛ پوشش آبیاری ۱۸۰۰ هکتار از اراضی

علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم الیگودرز، در خصوص ایستگاه پمپاژ انوج، گفت: این ایستگاه در مرحله واگذاری به پیمانکار قرار دارد و با بهره‌برداری از آن، ۱۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.

بهره‌برداری از سد عالی‌محمود تا سال ۱۴۰۶

کاکاوند در ادامه از پیشرفت ۴۰ درصدی سد عالی‌محمود خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تأمین آب برای بهبود و توسعه ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی تا سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهد رسید.