پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه قم به پیشرفت ۶۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حلوایی، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه، از اولویت این طرح در برنامه جامع حمل‌ونقل شهر خبر داد و اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه با هدف رفع گلوگاه‌های ترافیکی و اتصال روان بلوارهای جمهوری اسلامی، حضرت جعفر طیار (ع) و عمار یاسر در حال اجراست و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی با بیان اینکه قرارداد اجرای این پروژه توسط سازمان توسعه و عمران شهرداری قم به ارزش ۲۵۲ میلیارد تومان منعقد شده است، افزود: بخش عمده هزینه‌های این طرح مربوط به تملک املاک واقع در محدوده است که تنها در منطقه چهار، برآوردی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دارد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با تاکید بر اینکه تملک بخش شرقی خیابان اخلاقی انجام شده و قسمت غربی نیز در مرحله توافق نهایی قرار دارد و با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی تأسیسات در این طرح گفت: در این محور خطوط فاضلاب، آب شرب، آب خام و گاز جابه‌جا شده و مهم‌ترین بخش باقی‌مانده، انتقال شبکه ۲۰ کیلوولت برق است که طرح آن اخذ شده و به‌زودی قرارداد اجرا منعقد می‌شود.



وی زمان‌بندی اجرای پروژه را ۱۸ ماه اعلام کرد و یادآور شد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و تأمین کامل میلگرد، مصالح پیش‌ساخته و تمهیدات مربوط به افزایش قیمت‌ها، تلاش می‌شود پروژه طبق زمان‌بندی و تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.



حلوایی زاده توضیح داد: تاکنون بیش از ۲۳۰ حلقه شمع از مجموع ۲۹۰ شمع مورد نیاز حفاری، گیج گذاری و بتن‌ریزی شده است، همچنین از ۱۲ هزار مترمکعب بتن موردنیاز، حدود ۶۰ درصد اجرا شده و عملیات ۳۵ هزار مترمکعب خاک‌برداری پس از اتمام شمع‌های دیواره زیرگذر آغاز خواهد شد.



وی درباره ساختار ترافیکی این طرح سه‌سطحه اضافه کرد: روگذر تنها مسیر رفت خیابان اخلاقی غرب به سمت بلوار جعفر طیار (ع) را تأمین می‌کند، زیرگذر مسیر بلوار جعفر طیار (ع) شرق را به بلوار جمهوری جنوبی و به سمت پردیسان و مسیر هم‌سطح (صفر-صفر) برای عبور مستقیم خودروها در مسیر بلوار جمهوری و محور اصلی اجرایی می شود.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم مطرح کرد: تمامی راست‌گردها در چهار طرف میدان فعال خواهد بود و چپ‌گردها نیز از طریق رمپ‌های پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شود.